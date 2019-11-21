Bu tatlı için sıraya giriyorlar

,Dilken'in, kendisinin tarifi oldu\u011funu s\u00f6yledi\u011fi Antep f\u0131st\u0131kl\u0131, ceviz ve badem kar\u0131\u015f\u0131m\u0131 k\u0131vr\u0131m tatl\u0131s\u0131na da ra\u011fbet olduk\u00e7a fazla.,Tatl\u0131lar\u0131nda glikoz ve boya maddesi olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve tanesini 1 bu\u00e7uk liradan satt\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Dilken, "Kendi \u00fcretti\u011fim tatl\u0131m\u0131z\u0131, i\u00e7inde f\u0131st\u0131k, ceviz ve badem bulunan \u00f6zel kar\u0131\u015f\u0131mla haz\u0131rl\u0131yoruz. Tatl\u0131m\u0131za ra\u011fbet \u00e7ok fazla insanlar adeta s\u0131raya giriyor" diye konu\u015ftu.,Dulkadiro\u011flu il\u00e7esi \u0130smetpa\u015fa Mahallesi'nde tatl\u0131c\u0131l\u0131k yapan Mehmet Dilken, i\u015f yerinde \u0130zmir, Gaziantep, Hatay ve Kilis gibi kentlerde yo\u011fun olarak t\u00fcketilen tatl\u0131 \u00e7e\u015fitleri yap\u0131yor., Haz\u0131rlad\u0131\u011f\u0131 \u00f6zel kar\u0131\u015f\u0131ml\u0131 tatl\u0131n\u0131n T\u00fcrkiye\u2019de tek oldu\u011funu iddia eden Dilken, vatanda\u015flar\u0131n bu tatl\u0131y\u0131 yemek i\u00e7in s\u0131raya girdi\u011fini belirtti.