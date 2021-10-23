Bu tavukların tanesi 3 bin 500 lira

T\u00fcrkiye\u2019de tescil edilen iki tavuk t\u00fcr\u00fcnden biri olan Gerze tavu\u011funun tanesi yakla\u015f\u0131k 3 bin 500 T\u00fcrk Liras\u0131na sat\u0131l\u0131rken, k\u00f6keni ise t\u00fcm tavuk \u0131rklar\u0131n\u0131n atas\u0131 olarak bilinen K\u0131rm\u0131z\u0131 Orman Tavu\u011fu (gallus gallus) t\u00fcr\u00fcne dayan\u0131yor. \u00dcretim s\u00fcreci ise olduk\u00e7a zor. \u00dcretim verimi d\u00fc\u015f\u00fck, maliyeti y\u00fcksek. Di\u011fer tavuk t\u00fcrlerinin \u00fcretiminden kesimine uzanan s\u00fcre 40 g\u00fcn civar\u0131ndayken Gerze Hac\u0131kad\u0131 t\u00fcr\u00fcnde bu s\u00fcre 6 ay\u0131 buluyor.\r\n,Gerze tavuk t\u00fcr\u00fcn\u00fcn neslini korumay\u0131 hedefleyen Sinop Ticaret ve Sanayi Odas\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Salim Akba\u015f, \u201cIrk\u0131n\u0131n azald\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6r\u00fcnce bir sosyal sorumluluk projesiyle beraber bu \u0131rk\u0131n \u00e7o\u011falt\u0131lmas\u0131, ya\u015fat\u0131lmas\u0131 ve bir ticari faaliyet olarak da pazara sunulmas\u0131yla ilgili bir \u00e7al\u0131\u015fmam\u0131z oldu. Bu tavuk para getirmese bile benim vicdan\u0131ma rahatl\u0131k getirecek\u201d dedi. ,Sinop Gen\u00e7 Giri\u015fimciler Y\u00f6netim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Melih \u00c7\u0131nar da Hac\u0131kad\u0131 tavu\u011funun bir zamanlar Osmanl\u0131 saray mutfa\u011f\u0131n\u0131n vazge\u00e7ilmezi oldu\u011funu s\u00f6ylerken, Hac\u0131kad\u0131 tavu\u011funun say\u0131s\u0131n\u0131n 10\u2019dan bin 500\u2019e ula\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti. ,.,Eti ve yumurta kalitesinin di\u011fer tavuklardan farkl\u0131l\u0131\u011f\u0131na i\u015faret eden \u00c7\u0131nar, \u201cBiz Hac\u0131kad\u0131 tavu\u011funu yeti\u015ftirirken kuzu muamelesi yap\u0131yoruz etide kuzu eti fiyat\u0131ndan sat\u0131labilir." dedi.,Antalya\u2019da Y\u00f6resel \u00dcr\u00fcnler Fuar\u0131\u2019nda g\u00f6r\u00fcc\u00fcye \u00e7\u0131kar\u0131ln Gerze Hac\u0131kad\u0131 ad\u0131yla bilinen tavuk t\u00fcr\u00fc 3 bin 500 T\u00fcrk Liras\u0131na sat\u0131ld\u0131.