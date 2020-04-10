Bu tünelden geçmeyen pazara giremiyor!

Avanos Belediye Ba\u015fkan\u0131 Celal Alper \u0130ba\u015f yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n daha sa\u011fl\u0131kl\u0131 al\u0131\u015fveri\u015f yapmas\u0131 i\u00e7in elimizden gelen her \u015feyi yap\u0131yoruz dedi. \u0130ba\u015f, "Maalesef bu salg\u0131n ba\u015fland\u0131\u011f\u0131ndan beri halk\u0131m\u0131z s\u0131k\u0131nt\u0131 i\u00e7erisinde ve evlerinde karantina alt\u0131nda. Bizde dezenfeksiyon \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z\u0131 her alanda devam ettiriyoruz. Mahalle aralar\u0131n\u0131, \u00e7ar\u015f\u0131 i\u00e7erisini ve kamu kurumlar\u0131n\u0131 dezenfekte ettik.,\u00d6zellikle halk\u0131m\u0131z\u0131n bir arada bulundu\u011fu pazar yeri i\u00e7inde bu t\u00fcneli imal ettik. Avanos\u2019un kendi paras\u0131yla imal etti\u011fi dezenfeksiyon t\u00fcnelini halk\u0131m\u0131z\u0131n kullan\u0131m\u0131na sunuyoruz. Umar\u0131m bu sa\u011fl\u0131kl\u0131 g\u00fcnlere kavu\u015fmam\u0131za vesile olur. El dezenfektesini bir a\u015fama ileriye ta\u015f\u0131d\u0131k. Tamamen bu t\u00fcnel sayesinde \u00fcst\u00fcm\u00fcz\u00fc ve ba\u015f\u0131m\u0131z\u0131 da dezenfekte etmi\u015f oluyoruz. Daha sa\u011fl\u0131kl\u0131 al\u0131\u015fveri\u015f yap\u0131lmas\u0131 i\u00e7in elimizden gelen her \u015feyi yap\u0131yoruz" dedi.,Avanos Kaymakam\u0131 Olgun \u00d6ner ise yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada koronavir\u00fcs ile m\u00fccadele kapsam\u0131nda azami gayret g\u00f6sterdiklerini ifade ederken vatanda\u015flar\u0131n pazar al\u0131\u015fveri\u015flerini hijyenik \u015fartlarda yapt\u0131ktan sonra evlerine d\u00f6nd\u00fcklerini s\u00f6yledi.,Bug\u00fcnde burada Cuma olmas\u0131 nedeniyle semt pazar\u0131m\u0131z kuruldu. \u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131m\u0131z\u0131n genelgesi ve talimatlar\u0131 do\u011frultusunda burada b\u00fct\u00fcn tedbirlerimizi ald\u0131k. ,Avanos Kaymakam\u0131 Olgun \u00d6ner ve Avanos Belediye Ba\u015fkan\u0131 Celal Alper \u0130ba\u015f\u2019\u0131n da haz\u0131r bulundu\u011fu pazar yerinde kontroller yapt\u0131. Kaymakam \u00d6ner ve Belediye Ba\u015fkan\u0131 \u0130ba\u015f\u2019\u0131n da dezenfeksiyon t\u00fcnelinden ge\u00e7erek pazar yerine girmesi dikkatlerden ka\u00e7mad\u0131.,Koronavir\u00fcs ile m\u00fccadele kapsam\u0131nda her g\u00fcn \u00e7e\u015fitli tedbirler al\u0131nmaya devam ederken Avanos Belediyesi de alm\u0131\u015f oldu\u011fu tedbir sonras\u0131nda dezenfeksiyon t\u00fcnelinden ge\u00e7i\u015f yapmayan vatanda\u015flar il\u00e7e pazar\u0131na giremiyor. \u0130l\u00e7e pazar\u0131na girmek isteyen vatanda\u015flar sosyal mesafe kurallar\u0131 \u00e7er\u00e7evesinde dezenfeksiyon t\u00fcneline girmek i\u00e7in s\u0131raya girerken dezenfeksiyon t\u00fcnelinden ge\u00e7en vatanda\u015flar pazar al\u0131\u015fveri\u015fini yapmak i\u00e7in il\u00e7e pazar\u0131na giri\u015f yap\u0131yor.,\u00d6ner, "Biz Avanos il\u00e7esi olarak koronavir\u00fcs ile m\u00fccadelede azami gayret g\u00f6steriyoruz. B\u00fct\u00fcn vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n en hijyen \u015fartlarda hizmet almalar\u0131 noktas\u0131nda elimizden gelen gayreti, \u00e7abay\u0131 g\u00f6steriyoruz. Ve her noktada dezenfekte \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 devam ediyor. Uygulamalar\u0131m\u0131z\u0131 kesintisiz ve 24 saat boyunca devam ettiriyoruz. ,Bu t\u00fcnelden ge\u00e7meyen pazara giremiyor! Belediyelerin koronavir\u00fcsle m\u00fccadelesi s\u00fcr\u00fcyor. \u0130\u015fte detaylar...,Sosyal mesafe kurallar\u0131m\u0131za uyarak maskeleri vatanda\u015flar\u0131m\u0131za \u00fccretsiz olarak vererek burada g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcz dezenfekte kabininden vatanda\u015flar\u0131m\u0131z ge\u00e7erek pazar alan\u0131na al\u0131n\u0131yorlar. ,En k\u0131sa s\u00fcrede de vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131 hijyen \u015fartlar\u0131nda al\u0131\u015fveri\u015flerini yaparak evlerine d\u00f6n\u00fcyorlar\u201d \u015feklinde konu\u015ftu. (\u0130HA)