Bu tuzağa düşmeyin! Düşük ayarlı altında büyük oyun...

Diyarbak\u0131r\u2019da doland\u0131r\u0131c\u0131lar, \u015feytan\u0131n bile akl\u0131na gelmeyecek hilelerle vatanda\u015flar\u0131 tuza\u011fa d\u00fc\u015f\u00fcrmeye devam ediyor.,\u201c1 ayda 5 kez kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131k\u201d\r\nKentte uzun y\u0131llard\u0131r kuyumculuk yapan Mehmet Y\u00fcksel, vatanda\u015flar\u0131 sahte alt\u0131n konusunda uyard\u0131. , O kadar k\u00f6t\u00fc \u015feyler oluyor ki, art\u0131k biz ne yapaca\u011f\u0131m\u0131z\u0131 bilmiyoruz. Baz\u0131 \u00fcr\u00fcnlerin \u00fczerinde \u00e7ok iyi kaplama yaparlar asla kuyumcular anlamaz. Yani burada anla\u015f\u0131yordu ki normal bir vatanda\u015f bunu yapamaz. , D\u00fcnyan\u0131n her taraf\u0131nda ayn\u0131d\u0131r. Yani a\u015fa\u011f\u0131 yukar\u0131 1-2 lira fark eder. Ama bir kuyumcu e\u011fer 10-20 lira uyguna veriyorsa, biliniz ki orada bir sahtekarl\u0131k var. ,Vatanda\u015f ucuzu arad\u0131\u011f\u0131 zaman bu i\u015fin i\u00e7ine girer, buna ortak olur fark\u0131na varmadan. 1 ay\u0131n i\u00e7inde 5 seferdir sahte alt\u0131nlarla kar\u015f\u0131la\u015f\u0131yoruz. Vatanda\u015f\u0131n alt\u0131n\u0131n\u0131 al\u0131yoruz bak\u0131yoruz \u015f\u00fcphelidir, g\u00f6t\u00fcr\u00fcyoruz ate\u015fe veriyoruz. ,\u015eu yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z i\u015flemi yapt\u0131ktan sonra bak\u0131yoruz ki d\u00fc\u015f\u00fck ayarl\u0131. Vatanda\u015fa diyoruz bak sen bunu alm\u0131\u015fs\u0131n, \u2018sen benim alt\u0131n\u0131m\u0131 de\u011fi\u015ftirdin\u2019 diyor, birde b\u00f6yle s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131m\u0131z var. ,Bizim ustam\u0131z burada gelen \u00fcr\u00fcnlerin hepsini al\u0131r tek tek keser, kestikten sonra ate\u015fe atar, ate\u015ften sonra tablaya atar o ya\u011f\u0131n\u0131 atar orada ka\u00e7 ayar oldu\u011funu tahmini olarak \u00e7\u0131k\u0131yor. ,Ondan sonra bunlar\u0131 al\u0131r\u0131z eritmeye g\u00f6ndeririz, rapor \u00e7\u0131kar. Vatanda\u015ftan iste\u011fimiz buna dikkat etsinler. ,Ge\u00e7mi\u015fi olmayan kuyumcudan asla alt\u0131n almas\u0131n. Ald\u0131\u011f\u0131 yerden de sertifikas\u0131n\u0131, kart\u0131n\u0131, gram\u0131n\u0131 mutlaka temin etsin\u201d dedi.,Son olarak alt\u0131na bak\u0131r kar\u0131\u015ft\u0131ran doland\u0131r\u0131c\u0131lar, uygun fiyata \u00fcr\u00fcnleri piyasaya s\u00fcrmeye ba\u015flad\u0131. Piyasaya s\u00fcr\u00fclen bak\u0131r kar\u0131\u015f\u0131ml\u0131 d\u00fc\u015f\u00fck ayarl\u0131 alt\u0131nlar en \u00e7ok kuyumcular ile yeni evlenen \u00e7iftleri ma\u011fdur ediyor.,Son bir ay i\u00e7erisinde d\u00fckkanlar\u0131nda 5 defa sahte alt\u0131n geldi\u011fini aktaran Y\u00fcksel, bunu ay\u0131rt edebilmek i\u00e7in gelen \u00fcr\u00fcnlerin hepsini tek tek kestiklerini, kestikten sonra ate\u015fe att\u0131klar\u0131n\u0131, ate\u015ften sonra ya\u011fl\u0131 taba\u011fa at\u0131p \u00f6yle bak\u0131r olup olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131, ka\u00e7 ayar ve ka\u00e7 gram oldu\u011funa bakt\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. 25 y\u0131ld\u0131r kuyumculuk yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydeden Y\u00fcksel, \u201cSon zamanda art\u0131k esnaf\u0131m, kuyumcuyum, sarraf\u0131m diyemiyoruz, o kadar k\u00f6t\u00fc \u015feyler d\u00f6n\u00fcyor ki inan\u0131lmaz. Alt\u0131nlar\u0131n i\u00e7ine bak\u0131r kar\u0131\u015ft\u0131r\u0131l\u0131yor. Y\u00fczde 80\u2019i alt\u0131nsa, y\u00fczde 20\u2019sini bak\u0131r kar\u0131\u015ft\u0131r\u0131yorlar. Daha sonra \u00fcr\u00fcn\u00fc uygun fiyatta sat\u0131yorlar. Sahtekarl\u0131k yap\u0131yor ama d\u00fcr\u00fcst olarak ge\u00e7iniyor. Ge\u00e7en g\u00fcn cumhuriyet ve \u00e7eyrek alt\u0131n geldi.,Yani sahtekarl\u0131k yapmak istese yapamaz, baz\u0131 kuyumcular\u0131n bu i\u015fin i\u00e7inde oldu\u011fu belli. \u00d6z ge\u00e7mi\u015fi olmayan bir kuyumcudan asla alt\u0131n almamak laz\u0131m. Yani \u015fuan bunu bu hale getirdiler. Alt\u0131n gram\u0131 ons ba\u011fl\u0131d\u0131r.