Bu ürün kurutulunca fiyatı 10 kat artıyor

Yeni sezonda pazar tezg\u00e2hlar\u0131nda sat\u0131lan bamyan\u0131n kilo fiyat\u0131, k\u00fc\u00e7\u00fckken \u00f6zel i\u015flemlerle kurutulduktan sonra 10 kat\u0131na kadar \u00e7\u0131k\u0131yor. ,\u00c7i\u00e7ek bamyan\u0131n toplama ve kurutulma i\u015fleminin \u00e7ok zahmetli olmas\u0131, fiyat\u0131n\u0131n bu denli y\u00fcksek olmas\u0131ndaki bir numaral\u0131 etken oluyor. Y\u00fcksek i\u015f\u00e7ilik masraf\u0131 ile birlikte g\u00f6r\u00fclen i\u015flem sonras\u0131nda daha da de\u011fer kazanan kuru bamyalar, Eski\u015fehirliler taraf\u0131ndan da \u00e7ok ilgi g\u00f6r\u00fcyor., Bir\u00e7ok vatanda\u015f\u0131n vazge\u00e7ilmezi olan, yemek ve \u00e7orbalarda kullan\u0131lan kuru bamyan\u0131n fiyat\u0131 y\u00fcksek olmas\u0131na ra\u011fmen talep eksik olmuyor. Ge\u00e7en seneden kalan mahsullerini elden \u00e7\u0131kartmak i\u00e7in ucuza sat\u0131l\u0131rsa da yeni \u00fcr\u00fcnler vatanda\u015flar\u0131n cebi yak\u0131yor. Yaz aylar\u0131nda d\u00fc\u011f\u00fcnlerinin de artt\u0131\u011f\u0131 sebebiyle baz\u0131 sat\u0131c\u0131lar, kuru bamyalar \u00fczerine d\u00fc\u011f\u00fcn kampanyas\u0131 bile ba\u015flatt\u0131lar.,Eski\u015fehir\u2019de uzun y\u0131llard\u0131r aktariye \u00fcr\u00fcnlerini satan Koray \u00d6zk\u0131l\u0131\u00e7, kuru bamyaya olan vatanda\u015flar\u0131n ilgisi ve sat\u0131\u015flar hakk\u0131nda konu\u015ftu. \u00d6zk\u0131l\u0131\u00e7, \u201cPazarda g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz bamyalar normal yemeklik bamyad\u0131r. Olgunla\u015fm\u0131\u015f, b\u00fcy\u00fcm\u00fc\u015f bamyalar yani. Bizim satt\u0131\u011f\u0131m\u0131z kuru bamyalar ise k\u00fc\u00e7\u00fck k\u00fc\u00e7\u00fck misket b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcndeyken koparm\u0131\u015f ve \u00fczerine bir\u00e7ok i\u015flem yap\u0131lm\u0131\u015f bamyalar. Normal bamyalar pazar tezg\u00e2hlar\u0131nda \u015fuan kilosu 20 liraya sat\u0131l\u0131yor. Ama bizim kuru bamyalar bu sene yeni gelenlerin kilosu 220 lira. Ge\u00e7en seneden kalanlar ise 170-180 liraya sat\u0131l\u0131yor. Baz\u0131 arkada\u015flar ge\u00e7en seneden kalanlar\u0131n\u0131 elden \u00e7\u0131kartmak i\u00e7in ise kampanya yaparak daha ucuza satabiliyor. Buna g\u00f6re kuru bamyalar\u0131n fiyat\u0131 di\u011fer ya\u015f bamyalardan kat kat y\u00fcksek oluyor. Kuru bamyalar\u0131n fiyat\u0131 y\u00fcksek olmas\u0131n\u0131n da belli sebepleri var. Kuru bamyalar \u00e7ok emek ister. Kurutuncaya kadar \u00fczerinde onlarca i\u015flem yap\u0131lmas\u0131 gerekiyor. Kuru bamya yapmak i\u00e7in toplanan bamyalar; sabah 4-5\u2019te kal\u0131p toplanmas\u0131 gerekiyor. G\u00fcne\u015f g\u00f6rmeden toplanma i\u015flemi tamamlanmas\u0131 zorundalar. \u00c7\u00fcnk\u00fc bamya g\u00fcne\u015f g\u00f6r\u00fcnce direkt b\u00fcy\u00fck ve kurutmak i\u00e7in kullan\u0131lmaz. Bu nedenle kuru bamyan\u0131n i\u015f\u00e7ilik masraf\u0131 \u00e7ok y\u00fcksek oluyor. Daha sonra toplanan bamyalar\u0131 tek tek ipe diziliyor. Sonra as\u0131l\u0131yor ve g\u00fcnlerdir g\u00f6lgede kurutuyor. 10 kilo ya\u015f bamyas\u0131ndan ancak 1 kilo kuru bamya \u00e7\u0131kabiliyor. Bu nedenle kuru bamyan\u0131n fiyatlar\u0131 \u00e7ok pahal\u0131 oluyor. Bir kere kurutmu\u015f bamyalar yakla\u015f\u0131k 2 sene kadar kullan\u0131labilir\u201d diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,Amasya\u2019dan gelen kuru bamyalar Eski\u015fehirliler taraf\u0131ndan \u00e7ok ilgili g\u00f6r\u00fcyor. \u00d6zellikle Eski\u015fehir\u2019in Sivrihisar, Mihal\u0131\u00e7\u00e7\u0131k, G\u00fcny\u00fcz\u00fc ve Eski\u015fehir\u2019in \u00e7evresinde bulunan Emirda\u011fl\u0131 vatanda\u015flar\u0131n bayram, d\u00fc\u011f\u00fcn, cenaze gibi \u00f6zel g\u00fcnlerde vazge\u00e7ilmezi olan \u00e7orba yapmak i\u00e7in kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131 belirtiliyor. Bu konuyla ilgili de \u00d6zk\u0131l\u0131\u00e7, \u201cEski\u015fehirlilerin kuru bamyaya olan ilgisi ger\u00e7ekten y\u00fcksektir. \u00d6zellikle Eski\u015fehir\u2019in il\u00e7eleri olan Sivrihisar, G\u00fcny\u00fcz\u00fc, Mihal\u0131\u00e7\u00e7\u0131k ve Afyon\u2019un Emirda\u011fl\u0131 vatanda\u015flar kuru bamya i\u00e7in kuyruk olu\u015fturuyor. \u00c7\u00fcnk\u00fc kuru bamyadan yap\u0131lan bamya \u00e7orbas\u0131 onlar i\u00e7in bir vazge\u00e7ilmezidir. D\u00fc\u011f\u00fcnlerde bamya \u00e7orbas\u0131 olmadan halay \u00e7ekilmez. Bayramlarda bamya \u00e7orbas\u0131 olmadan kutlama her zaman eksik kal\u0131yor. Yani onlar \u00f6zel g\u00fcnlerde \u00e7ok kullan\u0131l\u0131yor. Zaman zaman bu il\u00e7edeki vatanda\u015flar il\u00e7elerden \u00e7\u0131k\u0131p buraya gelerek al\u0131yorlar. Ama daha \u00e7ok bu il\u00e7elerden gelip Eski\u015fehir \u015fehir merkezinde ya\u015fayan vatanda\u015flar talep ediyor\u201d dedi.\r\n\r\n,Koray \u00d6zk\u0131l\u0131\u00e7, me\u015fhur bamyan\u0131n tarife de verdi. \u00d6zk\u0131l\u0131\u00e7, \u201c\u00d6nce bamyay\u0131 ipi ile birlikte tencereye at\u0131yor, ha\u015fland\u0131ktan sonra iplerinden \u00e7\u0131kart\u0131yorsunuz. So\u011fan\u0131 ku\u015fba\u015f\u0131 do\u011fruyorsunuz. Hafif pembele\u015ftikten sonra i\u00e7erisine bir tatl\u0131 ka\u015f\u0131k domates ve biber sal\u00e7as\u0131 at\u0131yorsunuz. E\u011fer daha sonra et atmak istiyorsan\u0131z et atabilirsiniz. K\u0131yma, koyun veya kuzu ku\u015fba\u015f\u0131 at\u0131labilir. Onlar\u0131 harman yapt\u0131ktan sonra ipten \u00e7\u0131kart\u0131lan bamyay\u0131 i\u00e7eriye at\u0131yorsunuz. Ama