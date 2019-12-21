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Türkiye Gazetesi

Bu uyarılara dikkat! Sizin de çocuğunuz renk körü olabilir

Bu uyarılara dikkat! Sizin de çocuğunuz renk körü olabilir

Sabah'ın haberine göre; gazetede çalışan bir çalışan, 17 yaşındaki oğlunun renk körü olduğunu çocuğunun öğretmeninden aldığı telefon ile öğrendi. Yani 17 yıl boyunca bunun hiç farkına varmamışlardı. Annenin kendini suçlayarak, "Ama ben renk körlüğü diye bir hastalığın olduğunu bile hiç duymamıştım. Nasıl fark edebilirdim. Defalarca göz doktoruna da gittik, bizi uyaran olmadı" diyerek ağlamaya başladı. Bu durumda bir suçlu aramak doğru bir davranış değil. Renk körlüğü de hayatı bütünüyle etkileyen bir durum değil zaten. Sadece hangi renklerin ayırt edilemediğini ve hangi meslekleri yapamayacağını bilmek önemli.

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