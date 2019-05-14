Bu uyarıya dikkat! Sahura kalkmadığınız takdirde...
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Ramazan'da oruç sırasında özellikle sindirim sisteminde ve metabolizmada önemli değişikliklerin gerçekleştiğini söyleyen Prof. Dr. Mustafa Aydın, “Sahura kalkmadan oruç tutmak veya iftarda aşırı gıda alımı sindirim sorunlarına yol açmakla kalmayıp kilo
Kardiyolog hekim Prof. Dr. Mustafa Aydın, oruç tutan bireylerin kan yağlarında ve kolesterol düzeylerinde olumlu düzelmeler izlendiğini belirtti. Bu bulguların sağlıklı kişilerde oruç tutmanın kalp sağlığına olumlu katkılarının olduğunu gösterdiğini dile getiren Prof. Dr. Aydın, "Oruç tutanlarda damar sertliğinin daha az olduğu, insülin duyarlılığının arttığı, oruç sayesinde kalp damar sistemindeki pıhtılaşma mekanizmalarına olumlu etkilerde bulunduğu biliniyor" diye konuştu.