Bu yemeği daha bir severek yiyeceksiniz... Saçı dökülen bu besinleri tüketsin!

Besinlerin i\u00e7erisinde bulunan vitamin, mineral ve proteinler kan yoluyla sa\u00e7 k\u00f6klerine ula\u015f\u0131yor ve sa\u00e7 yap\u0131s\u0131n\u0131 koruyup ve g\u00fc\u00e7lendiriyor.\r\n\r\n,Dolay\u0131s\u0131yla vitamin, mineral ve proteinden zengin olan besinleri yeterince t\u00fcketmiyorsan\u0131z, bu al\u0131\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131z sa\u00e7lar\u0131n\u0131z\u0131n kuru, k\u0131r\u0131lgan ve mat olmas\u0131na, daha da k\u00f6t\u00fcs\u00fc d\u00f6k\u00fclmelerine yol a\u00e7abiliyor. Beslenme ve Diyet Uzman\u0131 Ye\u015fim \u00d6zcan sa\u011fl\u0131kl\u0131 sa\u00e7lar i\u00e7in yeterli ve dengeli beslenmenin son derece \u00f6nemli oldu\u011funa dikkat \u00e7ekerek, "Besin de\u011feri zengin g\u0131dalar t\u00fcketerek ve sa\u00e7lara zarar veren tuz ile \u015feker gibi besinlerden ka\u00e7\u0131narak sa\u00e7lar\u0131n\u0131z\u0131n kal\u0131n, parlak ve g\u00fc\u00e7l\u00fc olmas\u0131n\u0131 sa\u011flayabilir, hatta beyazlama s\u00fcresini bile geciktirebilirsiniz." diyor.\r\n\r\n,T\u00fcm sa\u011fl\u0131kl\u0131 besinler sa\u00e7lar\u0131m\u0131z \u00fczerinde etkili olsalar da, baz\u0131 besinler var ki i\u00e7erdikleri vitamin ve minerallerle ayr\u0131 bir \u00f6nem ta\u015f\u0131yorlar. Beslenme ve Diyet Uzman\u0131 Ye\u015fim \u00d6zcan, sa\u011fl\u0131kl\u0131 ve g\u00fcr sa\u00e7lar i\u00e7in mutfa\u011f\u0131n\u0131zdan eksik etmemeniz gereken 10 besini anlatt\u0131, \u00f6nemli bilgiler verdi.\r\n\r\n,\r\nC vitamini i\u00e7eri\u011fi sayesinde, sa\u00e7 tellerini besleyen k\u0131lcal damarlar\u0131 g\u00fc\u00e7lendiren kolajen \u00fcretimine yard\u0131mc\u0131 oluyor.,Ayn\u0131 zamanda v\u00fccuttaki demir emilimini art\u0131rarak sa\u00e7\u0131 g\u00fc\u00e7lendiriyor. Mandalinadaki B vitaminleri de sa\u00e7\u0131n daha h\u0131zl\u0131 uzamas\u0131n\u0131 sa\u011fl\u0131yor, sa\u00e7 kayb\u0131n\u0131 azalt\u0131yor ve beyazlama s\u00fcrecini yava\u015flat\u0131yor.\r\n\r\nSa\u011fl\u0131kl\u0131 sa\u00e7lar i\u00e7in her g\u00fcn 2-3 adet k\u00fc\u00e7\u00fck boy mandalina t\u00fcketmenizde fayda var.\r\n\r\n,\r\nBeta karoten, yani A vitamini y\u00f6n\u00fcnden zengin bir besin. V\u00fccut taraf\u0131ndan sebum yapmak i\u00e7in A vitamini gerekiyor. Sebum t\u00fcylerimizin olu\u015fturdu\u011fu ya\u011fl\u0131 bir madde ve sa\u011fl\u0131kl\u0131 bir kafa derisi i\u00e7in do\u011fal bir bak\u0131m sa\u011fl\u0131yor.,Sebum olmadan kepekli ve kuru sa\u00e7 problemi ya\u015fanabiliyor. Bu nedenle A vitamininden zengin olan havucu k\u0131\u015f\u0131n salatalar\u0131n\u0131zdan eksik etmeyin.\r\n\r\n,\r\nB5 vitamini olarak adland\u0131r\u0131lan, pantotenik asit i\u00e7eriyor. Bu vitamin sayesinde sa\u00e7 incelmesi ve sa\u00e7 d\u00f6k\u00fclmesi problemlerini \u00f6nl\u00fcyor.,B5 vitamini sa\u00e7 derisindeki kan ak\u0131m\u0131n\u0131 h\u0131zland\u0131rarak sa\u00e7 derisini de koruyucu yap\u0131ya sahip. G\u00fcnde 2 kase yo\u011furt t\u00fcketebilirsiniz.\r\n\r\n,\r\nSa\u011fl\u0131kl\u0131 omega-3 ya\u011f asitlerinden zengin bir bal\u0131k. V\u00fccudumuz bu sa\u011fl\u0131kl\u0131 ya\u011flar\u0131 kendisi \u00fcretemedi\u011fi i\u00e7in yiyecek veya takviyelerden alman\u0131z gerekiyor.,Omega 3 sayesinde sa\u00e7lar daha parlak ve canl\u0131 g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor.\r\n\r\n,Haftada 2 kez somon bal\u0131\u011f\u0131 tercih edebilirsiniz.\r\n\r\n,\r\nV\u00fccutta biyotin eksikli\u011fi sa\u00e7 k\u0131r\u0131lmalar\u0131na sebep oluyor ve sa\u00e7 derisinde kepeklenme yap\u0131yor. Yumurtada y\u00fcksek miktarda biyotin bulunuyor. Biyotin suda \u00e7\u00f6z\u00fcnebilen bir B vitamini.,Yumurta ayn\u0131 zamanda en iyi protein kayna\u011f\u0131. Bu sayede protein yap\u0131da olan sa\u00e7\u0131 besliyor ve sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131 koruyor. Her g\u00fcn 1 adet yumurta t\u00fcketebilirsiniz.\r\n\r\n,\r\nYulaf, sa\u00e7\u0131n b\u00fcy\u00fcmesini h\u0131zland\u0131ran, kal\u0131n ve sa\u011fl\u0131kl\u0131 hale gelmesini sa\u011flayan demir, lif, \u00e7inko, omega-3 ya\u011f asitleri ve \u00e7oklu doymam\u0131\u015f ya\u011f asitleri bak\u0131m\u0131ndan zengin bir besin. Yulaf\u0131 s\u00fctle pi\u015firdikten sonra i\u00e7erisine meyve, kuruyemi\u015f ve tar\u00e7\u0131n ekleyip kahvalt\u0131da t\u00fcketebilirsiniz.,\r\nV\u00fccutta kan dola\u015f\u0131m\u0131n\u0131 art\u0131rmas\u0131 sayesinde sa\u00e7 k\u00f6klerine oksijen ve besin ta\u015f\u0131nmas\u0131na katk\u0131da bulunuyor. Bu etkisiyle sa\u00e7 k\u00f6klerini g\u00fc\u00e7lendiriyor ve bak\u0131m yap\u0131yor,Tar\u00e7\u0131n\u0131 \u00e7ay\u0131n\u0131za ya da meyvelerin \u00fczerine ekleyerek t\u00fcketebilirsiniz.\r\n\r\n,\r\nA vitamini, demir, beta karoten, folat ve C vitamini i\u00e7eriyor. Bu mineraller sa\u00e7 ve sa\u00e7 derisi i\u00e7in \u00e7ok \u00f6nemli. Sa\u00e7lar\u0131 nemlendiriyor ve g\u00fc\u00e7lendiriyor.,Demir sa\u00e7lar i\u00e7in \u00f6zellikle \u00f6nemli bir mineral. V\u00fccutta demir eksikli\u011fi sa\u00e7 d\u00f6k\u00fclmesinin ba\u015fl\u0131ca nedenini olu\u015fturuyor. Ispanak demir i\u00e7eri\u011fi zengin bir besin.\r\n\r\n,Yine demir i\u00e7eri\u011fi zengin olan k\u0131rm\u0131z\u0131 et ile birle\u015fti\u011finde biyo yararl\u0131l\u0131\u011f\u0131 art\u0131yor.\r\n\r\n\u00d6rne\u011fin k\u0131ymal\u0131 \u0131spanak yeme\u011fi demir a\u00e7\u0131s\u0131ndan zengin bir besin olup, sa\u00e7 d\u00f6k\u00fclmesi ya