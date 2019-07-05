Bu yenilik WhatsApp kullanıcılarının hayatını kolaylaştıracak

Pop\u00fcler mesajla\u015fma uygulamas\u0131 WhatsApp kullan\u0131c\u0131 al\u0131\u015fkanl\u0131klar\u0131n\u0131 de\u011fi\u015ftirecek ve kolayla\u015ft\u0131racak bir \u00f6zelli\u011fi kullan\u0131ma sunmaya haz\u0131rlan\u0131yor.,Sosyal medya devi Facebook'un b\u00fcnyesinde bulunan pop\u00fcler mesajla\u015fma uygulamas\u0131 WhatsApp bir kez daha platforma entegre etmeye haz\u0131rland\u0131\u011f\u0131 yeni \u00f6zelli\u011fi ile g\u00fcndemde. ,1.5 milyar aktif kullan\u0131c\u0131s\u0131 bulunan WhatsApp'\u0131n beta s\u00fcr\u00fcmleri i\u00e7in yay\u0131nlad\u0131\u011f\u0131 kodlar\u0131 inceleyen WABetaInfo, uygulamaya eklenecek yeni \u00f6zellikleri ortaya \u00e7\u0131kard\u0131. ,Yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, WhatsApp'a QRkod ile ki\u015fi ekleme \u00f6zelli\u011fi geliyor.\r\n\r\nS\u00f6z konusu \u00f6zellik, Android'in 2.19.189 beta g\u00fcncellemesinde tespit edildi. ,Bu \u00f6zelli\u011fin kullan\u0131ma girmesinin ard\u0131ndan kullan\u0131c\u0131lar, QR kodlar\u0131 tarayarak bir ki\u015fiyi WhatsApp'a ekleyebilecek ya da kendi bilgilerini kod arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla payla\u015fabilecek.,\u0130\u015eTE WHATSAPP'IN AZ B\u0130L\u0130NEN 10 \u00d6ZELL\u0130\u011e\u0130,WhatsApp'ta \u00e7ok fazla emoji var, evet. Bazen do\u011fru anda do\u011fru emoji'yi bulmak \u00e7ok zor olabiliyor. Art\u0131k istedi\u011finiz emoji'yi kelime kullanarak araman\u0131z m\u00fcmk\u00fcn olacak. Ancak bu \u00f6zelli\u011fi kullanmak i\u00e7in 'auto correct' \u00f6zelli\u011finizin a\u00e7\u0131k olmas\u0131 gerekiyor.,E\u011fer s\u00fcrekli konu\u015fmalar\u0131n\u0131z\u0131 takip etmiyorsan\u0131z, k\u00fc\u00e7\u00fck tik i\u015faretlerinin maviye d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc an\u0131 ka\u00e7\u0131rabilirsiniz. Art\u0131k g\u00f6nderdi\u011finiz mesaj\u0131 bas\u0131l\u0131 tutarak \u00e7\u0131kan "Bilgi" opsiyonunu t\u0131klayarak bir tikin ne zaman maviye d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc g\u00f6rebilirsiniz. Ayn\u0131 i\u015flemi att\u0131\u011f\u0131n\u0131z mesaj\u0131 kayd\u0131rarak da yapabilirsiniz. Bu i\u015flem sayesinde att\u0131\u011f\u0131n\u0131z mesaj\u0131n kar\u015f\u0131 tarafa iletilip iletilmedi\u011fini ve okunup okunmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 takip edebiliyorsunuz.,\u00c7enesi d\u00fc\u015f\u00fck arkada\u015f gruplar\u0131n\u0131zdan veya ki\u015filerden s\u0131k\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131zda, "Grup bilgisi"ni a\u00e7arak, grup konu\u015fman\u0131z\u0131 sekiz saat, bir hafta veya bir y\u0131l boyunca sessizle\u015ftirebilirsiniz. Bunun i\u00e7in tek yapman\u0131z gereken konu\u015fma ekran\u0131 a\u00e7\u0131kken grup veya ki\u015fi isminin yaz\u0131l\u0131 oldu\u011fu tepedeki k\u0131sma dokunman\u0131z ve a\u00e7\u0131lan ekranda "sessize al" se\u00e7ene\u011fine t\u0131klaman\u0131z.,\u201cAyarlar"lardan "Veri Kullan\u0131m\u0131\u201dna t\u0131klayarak, \u201dMedyan\u0131n otomatik olarak indirilmesi" ayarlar\u0131n\u0131 de\u011fi\u015ftirebilirsiniz. "Mobil veri kullan\u0131rken" d\u00fc\u011fmesine t\u0131klayarak, verilerin wifi's\u0131z ortamlarda indirilmesi opsiyonunu kapatabilir, ve telefon faturan\u0131z\u0131 azaltabilirsiniz.,Telefonuzun foto\u011fraf galerisinde utan\u00e7 verici resimler olmas\u0131n\u0131 istemiyorsan\u0131z WhatsApp\u2019\u0131n otomatik y\u00fckleme \u00f6zelli\u011fini kapatabilirsiniz. Bunun i\u00e7in sohbet ayarlar\u0131nda "Gelen medyay\u0131 kaydet" i kapatarak foto\u011fraflar\u0131n ve di\u011fer medyan\u0131n otomatik indirme i\u015flemlerini durdurabilirsiniz.,\u00d6nemli bir mesaj\u0131 bulmak i\u00e7in y\u00fczlerce iletiyi geriye do\u011fru kayd\u0131rmak \u00e7ok uzun s\u00fcrebilir. Ama e\u011fer o mesaja y\u0131ld\u0131zla i\u015faretlerseniz (Yani favorilerinize kaydederseniz) hem sizin i\u015finiz kolayla\u015f\u0131r, hem de mesajla\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131z ki\u015finin bundan haberi olmaz.,Bir mesaja y\u0131ld\u0131z eklemek i\u00e7in tek yapman\u0131z gereken mesaj\u0131n \u00fcst\u00fcn\u00fc bas\u0131l\u0131 tutmak ve \u00e7\u0131kan y\u0131ld\u0131z simgesini se\u00e7mek. Daha sonra sohbetin \u00fczerine dokunup "Y\u0131ld\u0131zl\u0131 mesajlar\u201d\u0131 se\u00e7erek i\u015faretledi\u011finiz t\u00fcm mesajlar\u0131 g\u00f6rebilirsiniz.,WhatsApp\u2019\u0131 bilgisayardan a\u00e7arak art\u0131k i\u015fyerinizde istedi\u011finiz kadar mesajla\u015fman\u0131z m\u00fcmk\u00fcn. Bilgisayar\u0131n\u0131zdan Web.whatsapp.com adresine girdikten sonra telefonunuzdaki WhatsApp\u2019inizden alaca\u011f\u0131n\u0131z QR kodu ile sohbetlerinizi bilgisayar ekran\u0131na ta\u015f\u0131yabilirsiniz.,E\u011fer daha \u00f6nce bir grup konu\u015fmas\u0131nda bulunduysan\u0131z, bu konu\u015fmalara verilen isimlerin ne kadar sa\u00e7ma olabilece\u011fini biliyorsunuzdur. Art\u0131k grup konu\u015fmalar\u0131n\u0131n isimlerini akl\u0131n\u0131zda tutman\u0131za gerek yok. Eski bir grup konu\u015fmas\u0131n\u0131 bulmak i\u00e7in tek yapman\u0131z gereken konu\u015fman\u0131n i\u00e7inde kimlerin oldu\u011funu hat\u0131rlamak.\r\n\r\nHerhangi bir konu\u015fmada ki\u015finin isminin \u00fcst\u00fcne t\u0131klayarak daha \u00f6nce berab