Bu yol yürekleri ağza getiriyor! Yapımı 132 yıl sürdü

Yöre sakinlerinin kazma kürek ile çalışmaları ve devletin de desteğiyle Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 132 yılda tamamlanan Taş Yolu, dünyanın en tehlikeli yolları arasında yer alıyor.