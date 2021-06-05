Bu yol yürekleri ağza getiriyor! Yapımı 132 yıl sürdü

10 K\u0130LOMETRE UZUNLU\u011eUNDAK\u0130 YOLDA 45 T\u00dcNEL BULUNUYOR\r\n\r\nKaranl\u0131k Kanyon boyunca devam eden 10 kilometre uzunlu\u011fundaki yol, irili ufakl\u0131 45 t\u00fcnel, \u00e7ok say\u0131da keskin viraj ve u\u00e7urumlar\u0131yla macera tutkunlar\u0131n\u0131n ilgisini \u00e7ekiyor.,"Yolun yan\u0131ndan ge\u00e7ti\u011fi Karanl\u0131k Kanyon'un y\u00fcksekli\u011fi yer yer 800 metreyi bulmaktad\u0131r ve \u00e7ok derin vadilere sahiptir. Ta\u015f Yolu g\u00fcn\u00fcm\u00fczde d\u00fcnyan\u0131n en tehlikeli yollar\u0131 aras\u0131nda yer almaktad\u0131r. Buras\u0131 son y\u0131llarda \u00f6zellikle do\u011fa ile ilgilenen misafirlerimizin u\u011frak noktas\u0131 haline gelmi\u015ftir. ,ZAMANLA SADECE TUR\u0130ZM AMA\u00c7LI KULLANILMAYA BA\u015eLANDI\r\n\r\nKemaliye Do\u011fa Sporlar\u0131 Kul\u00fcb\u00fc Ba\u015fkan\u0131 Dil\u015fat \u00d6zpan ise Ta\u015f Yolu'nun do\u011fal g\u00fczelli\u011fi ile insanlar\u0131 kendisine hayran b\u0131rakt\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, "Zamanla bu yol sadece turizm ama\u00e7l\u0131 kullan\u0131lmaya ba\u015flanm\u0131\u015ft\u0131r. ,KAYNAK: AA,Ta\u015f Yolu'na gelen ziyaret\u00e7ilerimiz burada motosiklet, bisiklet ve ara\u00e7lar\u0131yla safari yaparak e\u011flenceli ve adrenalin dolu dakikalar ge\u00e7irmektedirler." dedi.,Y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f ya da ara\u00e7la zorlu yolculuk yaparak macera ya\u015famak isteyenleri a\u011f\u0131rlayan Ta\u015f Yolu'nun yan\u0131 s\u0131ra Karanl\u0131k Kanyon'da da "Base Jamp" ve "Wingsuit" atlay\u0131\u015flar\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirilebiliyor.,D\u00dcNYANIN EN TEHL\u0130KEL\u0130 YOLLARI ARASINDA YER ALIYOR\r\n\r\nTa\u015f Yolu'nun ba\u015flang\u0131\u00e7ta sadece ula\u015f\u0131m\u0131 kolayla\u015ft\u0131rmak ama\u00e7l\u0131 yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 ancak zamanla turizm i\u00e7in \u00f6nemli bir merkez haline geldi\u011fini aktaran b\u00f6lgede i\u015fletme sahibi olan Latif Yal\u00e7\u0131ner, \u015f\u00f6yle devam etti:,Misafirlerimiz emek, kararl\u0131l\u0131k ve azimle ortaya \u00e7\u0131kan yolun bu sonu\u00e7lar\u0131n\u0131 burada ilgiyle takip etmektedirler. Ta\u015f Yolu, \u00f6zellikle off-roadcular, motosiklet ve bisiklet gruplar\u0131 ile Kemaliye'ye gelen tur \u015firketlerinin misafirlerine y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f parkuru olarak g\u00f6sterdi\u011fi alan haline gelmi\u015ftir.",Y\u00f6re sakinlerinin kazma k\u00fcrek ile \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 ve devletin de deste\u011fiyle Erzincan'\u0131n Kemaliye il\u00e7esinde 132 y\u0131lda tamamlanan Ta\u015f Yolu, d\u00fcnyan\u0131n en tehlikeli yollar\u0131 aras\u0131nda yer al\u0131yor., \u0130l\u00e7eyi Sivas \u00fczerinden \u0130\u00e7 Anadolu'ya ba\u011flamak amac\u0131yla in\u015fas\u0131na 1870 y\u0131l\u0131nda ba\u015flanan Ta\u015f Yolu, Karanl\u0131k Kanyon'un ge\u00e7it vermeyen kayal\u0131klar\u0131n\u0131 ilkel aletlerle oyan ve adeta i\u011fneyle kuyu kazan y\u00f6re halk\u0131 taraf\u0131ndan 2002'de tamamland\u0131.,Ba\u015flarda sadece y\u00fcr\u00fcyerek ge\u00e7ilebilen Ta\u015f Yolu, zamanla ara\u00e7 ge\u00e7i\u015fi i\u00e7in geni\u015fletildi ve \u0130\u00e7 Anadolu'ya ba\u011fland\u0131. Do\u011fal g\u00fczelli\u011fi ve zorlu parkuruyla turizm ama\u00e7l\u0131 kullan\u0131lmaya ba\u015flanan yol, yurt i\u00e7inden ve d\u0131\u015f\u0131ndan \u00e7ok say\u0131da turistin u\u011frak yeri haline geldi.