Bu yoldan geçene su bedava

Merkez Osmangazi il\u00e7esi Dikkald\u0131r\u0131m Mahallesinde bir grup esnaf sosyal yard\u0131m amac\u0131yla bir araya geldi.,S\u0131cak yaz g\u00fcnlerinde insanlara yard\u0131mc\u0131 olabilmek i\u00e7in d\u00fc\u015f\u00fcnmeye ba\u015flayan esnaf, stadyum yolu \u00fczerinde olan ve ayn\u0131 zamanda g\u00fcnde binlerce insan\u0131n y\u00fcr\u00fcyerek ge\u00e7ti\u011fi bir noktada bedava su da\u011f\u0131tmaya ba\u015flad\u0131.,Kendi aralar\u0131nda para toplayarak su dolab\u0131n\u0131 dolduran esnaflar, sular\u0131 bedavaya da\u011f\u0131t\u0131yor. S\u0131cak yaz g\u00fcnlerinde bunalan vatanda\u015flar\u0131n bir nebze serinleyebilmeleri i\u00e7in b\u00f6yle bir \u015fey proje yap\u0131l\u0131rken, \u00e7o\u011fu insan b\u00f6yle bir projeyi g\u00f6rmedikleri i\u00e7in \u015fa\u015f\u0131r\u0131yor.,Baz\u0131 vatanda\u015flar durumdan \u015f\u00fcphelenip sular\u0131n son kullanma tarihine bakarken, baz\u0131lar\u0131 ise yinede paras\u0131n\u0131 vermeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor.,Esnaflarla bir araya gelerek haftada bir su dolab\u0131n\u0131 doldurduklar\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen i\u015fletmeci \u0130brahim Tek, "Buradaki esnaf arkada\u015flar\u0131m\u0131zla b\u00f6yle bir sosyal proje yapmak istedik. S\u0131cak yaz g\u00fcnlerinde insanlar\u0131n serinleyebilmelerini sa\u011flamak. \u0130nsanlar ilk ba\u015fta dolab\u0131n \u00fczerindeki yaz\u0131y\u0131 g\u00f6rd\u00fcklerinde \u015fa\u015f\u0131r\u0131yorlar. Sular\u0131n son kullanma tarihine bakanda var, inanmay\u0131p paras\u0131n\u0131 vermek isteyende" diye konu\u015ftu.