Bu yumurtalara büyük rağbet var, çünkü...

\u0130neg\u00f6l il\u00e7esi \u0130sa\u00f6ren k\u00f6y\u00fcnde ya\u015fayan giri\u015fimci Tacettin Ulu, organik yumurta \u00fcretmek i\u00e7in meyve bah\u00e7esini tel \u00f6rg\u00fcyle \u00e7evirip tavuk \u00e7iftli\u011fine d\u00f6nd\u00fcrd\u00fc. ,Bah\u00e7esinde yeti\u015fen meyveleri satmak yerine tavuklar\u0131na yediriyor. Bah\u00e7esinde \u00e7ok say\u0131da meyve \u00e7e\u015fidi bulunan Ulu, bu meyveleri yiyen tavuklardan elde etti\u011fi yumurtalar\u0131 tanesini 2 liradan sat\u0131yor. \r\n,Meyveyle beslenen tavuklar\u0131n yumurtalar\u0131n\u0131n daha lezzetli oldu\u011fu i\u00e7in b\u00fcy\u00fck talep g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc ifade eden Tacettin Ulu, "Ben organik yumurta \u00fcretimine ba\u015flad\u0131m meyve bah\u00e7emi tel \u00f6rg\u00fcyle \u00e7evirip burada tavuk bak\u0131yorum. ,Meyveyle beslenen tavuklar\u0131n yumurtas\u0131 \u00e7ok lezzetli oluyor. Yaz\u0131n yumurta sat\u0131\u015flar\u0131 normalde d\u00fc\u015fer benim art\u0131\u015f oluyor. ,Kaynak:\u0130HA,Burada organik yumurta \u00fcretmeye ba\u015flayan giri\u015fimci tavuklara zengin bir beslenme y\u00f6ntemi uyguluyor.,Yumurtalar\u0131n fiyatlar\u0131 normal yumurtan\u0131n 3 kat\u0131 olmas\u0131na ra\u011fmen tavuklar yumurtlamadan sipari\u015fi al\u0131n\u0131p yumurtalar sat\u0131l\u0131yor.,Tavuklar\u0131ma hi\u00e7 yem vermiyorum. Tamamen bah\u00e7ede \u00e7\u0131kan otlarla beslenip bah\u00e7emde bulunan a\u011fa\u00e7lardaki meyvelerle besliyorum. ,Meyveyle beslenen tavuklardan elde etti\u011fim yumurtalar\u0131 tanesini 2 liradan sat\u0131yorum. B\u00fcy\u00fck ra\u011fbet g\u00f6r\u00fcyor t\u00fcm yumurtalar\u0131m\u0131 hemen sat\u0131yorum" dedi.\r\n