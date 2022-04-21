Hala \u00e7ok say\u0131da cans\u0131z bedenin kimlik tespiti i\u00e7in hastanede bekletildi\u011fi \u00f6\u011frenilirken, ortaya \u00e7\u0131kan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerle sava\u015f\u0131n b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fc tekrar g\u00f6zler \u00f6n\u00fcne seriliyor. ,Hastane morgunda yer olmamas\u0131 nedeniyle cans\u0131z bedenler numaraland\u0131r\u0131larak so\u011fuk hava depolu t\u0131rlara depolama i\u00e7in forkliftlerle ta\u015f\u0131n\u0131yor. ,Rusya\u2019n\u0131n Ukrayna\u2019ya y\u00f6nelik sald\u0131r\u0131lar\u0131nda sivil kayb\u0131 g\u00fcnden g\u00fcne artarken Bucha kentinde sars\u0131c\u0131 g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler gelmeye devam ediyor. ,\u015eehirdeki ev ve caddelerde bulunan cesetler ekipler taraf\u0131ndan kimlik tespiti i\u00e7in hastaneye sevk edildi.