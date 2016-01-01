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Bücür Cadı’nın Zeliş’i büyüdü: Çocuk yıldız değişimiyle göz kamaştırıyor
Bir dönem ekranlara damga vuran Bücür Cadı dizisinin çocuk yıldızı Zeliş büyüdü, genç kız oldu. Çocukluğu ekranlarda geçen Merve Erdoğan’ın şimdiki hali görenleri şaşırtıyor.
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