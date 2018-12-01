Buldukları yavru tilkiye yiyecek verip, battaniyeye sardılar!

Hatay'\u0131n Arsuz il\u00e7esi k\u0131rsal\u0131nda yerle\u015fim yerine gelen yavru tilkiye 2 arkada\u015f sahip \u00e7\u0131kt\u0131. ,Arkada\u015flar, battaniyeye sararak \u0131s\u0131tt\u0131klar\u0131 yavru tilkiyi, s\u00fct ve yiyecek vererek, doyurdu. ,Yavru tilki daha sonra Do\u011fa Korumu ve Milli Parklar B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekiplerine teslim edildi.,Sava\u015f Kuzu ve \u0130brahim Uslu adl\u0131 arkada\u015flar, Konac\u0131k Mahallesi'ndeki evlerinin yak\u0131n\u0131nda bitkin ve \u00fc\u015f\u00fcm\u00fc\u015f halde yavru bir tilki buldu. ,\u0130ki arkada\u015f, tilkiyi kucaklar\u0131na alarak eve g\u00f6t\u00fcrd\u00fc. Gen\u00e7ler, \u00fc\u015f\u00fcd\u00fc\u011f\u00fc i\u00e7in battaniyeye sard\u0131klar\u0131 yavru tilkiyi, s\u00fct ve yiyecek vererek doyurdu. Daha sonra d\u0131\u015far\u0131da ate\u015f yakarak \u0131s\u0131tmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. ,Gen\u00e7lerden Sava\u015f Kuzu, "Can \u00e7eki\u015fiyordu, ald\u0131k evimize getirdik. Battaniyeye sar\u0131p \u0131s\u0131tt\u0131k ve doyurduk. Durumu ilk geldi\u011fi andan daha iyi" dedi.,G\u00f6t\u00fcrilen veteriner taraf\u0131ndan muayene edilen tilki, Do\u011fa Korumu ve Milli Parklar B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekiplerine teslim edildi.