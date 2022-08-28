Bulgaristan doğal gaz krizini Edirne'de çözdü: Tırlarla gelip alıyorlar

.,Bulgaristan vatanda\u015flar\u0131n\u0131n yo\u011fun ilgi g\u00f6sterdi\u011fini anlatan bir firma sahibi Mehmet Orba, m\u00fc\u015fterilerinin neredeyse tamam\u0131n\u0131n Bulgaristan vatanda\u015flar\u0131n\u0131n olu\u015ftu\u011funu s\u00f6yledi. ,Eczane, pazar, ma\u011faza talan\u0131 derken Bulgarlar \u015fimdide do\u011fal gaz ambargosundan do\u011fan enerji krizini Edirne'den t\u0131rlar dolusu ald\u0131klar\u0131 yakacak peletlerle atlatacak. \r\n,Odun art\u0131klar\u0131n\u0131n \u00f6\u011f\u00fct\u00fclerek tala\u015f haline getirildikten sonra kurutulup bas\u0131n\u00e7l\u0131 makinelerde s\u0131k\u0131\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131yla elde edilen pelet yak\u0131t\u0131na yo\u011fun ilgi g\u00f6steren Bulgaristan vatanda\u015flar\u0131, Edirne'deki g\u00fcn\u00fcbirlik al\u0131\u015fveri\u015flerinin ard\u0131ndan \u00fclkelerine d\u00f6nerken ara\u00e7lar\u0131n\u0131n bagajlar\u0131n\u0131 \u00e7uvallar dolusu peletlerle dolduruyor.\r\n\r\n,Rusya'n\u0131n Ukrayna'ya sava\u015f a\u00e7mas\u0131na tepki g\u00f6steren Bulgaristan ile Rusya hatt\u0131nda ya\u015fanan gerilimin yan\u0131 s\u0131ra Rus enerji \u015firketi Gazprom'un Bulgaristan'\u0131n do\u011fal gaz ak\u0131\u015f\u0131n\u0131 durdurup ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131 ambargosu da aylard\u0131r s\u00fcr\u00fcyor. Bulgaristan'daki do\u011fal gaz krizinin k\u0131\u015f sezonunda daha da derinle\u015fmesi beklenirken, Bulgaristan halk\u0131n\u0131 yakacak ve \u0131s\u0131nma endi\u015fesi sard\u0131. K\u0131\u015f aylar\u0131nda \u0131s\u0131nma ihtiya\u00e7lar\u0131n\u0131 nas\u0131l kar\u015f\u0131layacaklar\u0131n\u0131 kara kara d\u00fc\u015f\u00fcnen Bulgaristan halk\u0131, \u00e7areyi Edirne'de buldu.\r\n\r\n,Y\u0131llar sonra bu k\u0131\u015f tekrar soba kullanmaya ba\u015flayacak \u00e7ok say\u0131da Bulgaristan vatanda\u015f\u0131, Edirne'de fabrikalarda \u00fcretilen pelet yak\u0131t\u0131n\u0131 t\u0131rlar dolusu Bulgaristan'a ta\u015f\u0131maya ba\u015flad\u0131. ,Yo\u011fun taleple kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya olduklar\u0131n\u0131 anlatan Orba, \u201cEdirne olarak taleplere yeti\u015femedi\u011fimiz i\u00e7in \u00fcretici ba\u015fka firmalardan al\u0131m yap\u0131yoruz. Edirne\u2019ye g\u00fcn\u00fcbirlik gelen vatanda\u015flar \u00fclkelerine d\u00f6nerken \u00e7uvallar dolusu arabalar\u0131n\u0131 peletle dolduruyor. Bulgaristan\u2019da hem do\u011fal gaz fiyatlar\u0131n\u0131n art\u0131\u015f\u0131 hem de ya\u015fanan s\u0131k\u0131nt\u0131lar nedeniyle k\u0131\u015f aylar\u0131nda s\u0131k\u0131nt\u0131l\u0131 bir s\u00fcre\u00e7 ge\u00e7ireceklerini ifade ediyorlar.\r\n\r\n