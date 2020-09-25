Bunun adı çılgınlık! 25 milyon euroya...

Serie A ekiplerinden Roma, Marcao i\u00e7in Galatasaray'a 13 milyon euroluk resmi teklif sunmu\u015f ve bu transferde \u0131srarl\u0131 oldu\u011funu aktarm\u0131\u015ft\u0131.\r\n,Sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 y\u00f6netim ise Brezilyal\u0131 futbolcu i\u00e7in ba\u015flang\u0131\u00e7ta en az 15 milyon euro talep etti\u011fi bilgisini vermi\u015fti.\r\n,\u00d6zel u\u00e7ak kiralayarak \u0130stanbul'a gelen \u0130talyan kul\u00fcb\u00fc temsilcileri, Galatasaray'\u0131n 4 milyon euro bedelle transfer etti\u011fi Marcao i\u00e7in adeta gemileri yakt\u0131.\r\n\r\n,Marcao'nun UEFA Avrupa Ligi \u00d6n Eleme ma\u00e7lar\u0131 ve S\u00fcper Lig'deki performans\u0131 sonras\u0131 i\u015fler daha da kar\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Fatih Terim de Hajduk Split ma\u00e7\u0131 sonras\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131 de\u011ferlendirmede, "Marcao m\u00fcthi\u015f sol aya\u011f\u0131 olan bir futbolcumuz. Onun i\u00e7in o rakamlar az. Gitmeler gelmeler olabilir, bunlar\u0131 art\u0131k do\u011fal kar\u015f\u0131lamal\u0131y\u0131z. Marcao gibi gen\u00e7 futbolcular\u0131 kadromuza kataca\u011f\u0131z." \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n\r\n,Galatasarayl\u0131 taraftarlar ise sosyal medyay\u0131 Marcao payla\u015f\u0131mlar\u0131yla donatt\u0131.