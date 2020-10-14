Burada adres soran şaşırıyor, derdini anlatan 50 lira ödüyor

Mizansen olarak, adres sormak 1 TL, adrese g\u00f6t\u00fcrmek ise 10 TL \u015feklinde bir yaz\u0131 asan esnaf, ilgi ve foto\u011fraf \u00e7ekenlerin say\u0131s\u0131 art\u0131nca, foto\u011fraf \u00e7ektirmeyi de 10 lira olarak belirledi.,Esnaf Osman Erda\u015f, insanlar\u0131n s\u00fcrekli olarak kendisine adres sordu\u011funu ve kimi zaman hi\u00e7 tan\u0131mad\u0131\u011f\u0131 insanlar\u0131n dakikalarca kendisine dert yand\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade ederek, \u201cBiz burada otururken s\u00fcrekli adres sormak i\u00e7in gelen insanlarla ba\u015flad\u0131. Sonras\u0131nda d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fck ve mizansen olarak adres sormak 1 TL, adrese teslim 10 TL olarak yazd\u0131k ve bu g\u00fcn ge\u00e7tik\u00e7e daha de\u011fi\u015fik haller almaya ba\u015flad\u0131. Burada foto\u011fraf \u00e7ekenleri g\u00f6r\u00fcnce, foto\u011fraf \u00e7ekinmeyi de 20 lira olarak yazd\u0131m. Bazen burada otururken hi\u00e7 tan\u0131mad\u0131\u011f\u0131m insanlar geliyor, dertlerinden bahsediyor. Ben de \u2018bu b\u00f6yle olmayacak\u2019 dedim ve dert dinlemenin saatini de 50 lira olarak yazd\u0131m\u201d dedi.\r\n\r\n,\u201cBu ilgi g\u00f6rd\u00fc ve sonras\u0131nda ise bizim karde\u015fimiz Demir Ali\u2019nin hastal\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyduk ve bu i\u015fi Demir Ali karde\u015fimiz i\u00e7in devam ettirmeye karar verdik\u201d diyen esnaf Osman Erda\u015f, \u201cBiz mizansen olarak ba\u015flad\u0131\u011f\u0131m\u0131z bir uygulamay\u0131, Demir Ali karde\u015fimizin sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in kullanmaya karar verdik\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n\r\n,Adres soran Musa Y\u0131ld\u0131z isimli vatanda\u015f, \u201cBence s\u00fcper bir uygulama, ilk defa ba\u015f\u0131ma b\u00f6yle bir \u015fey geldi, \u015fa\u015fk\u0131n\u0131z ama yard\u0131mla\u015fmak g\u00fczel, in\u015fallah Demir Ali de sa\u011fl\u0131\u011f\u0131na kavu\u015fur\u201d dedi.\r\n\r\nUygulaman\u0131n g\u00fczel oldu\u011funu ifade eden emekli \u00f6\u011fretmen \u015eadi Gen\u00e7, \u201cGer\u00e7ekten \u00e7ok yerinde bir olay. Bizim halk\u0131m\u0131z da yard\u0131mseverdir. Burada esnaf arkada\u015f\u0131m\u0131z\u0131n mizahi olarak ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131 uygulaman\u0131n Demir Ali\u2019ye destek olarak g\u00fcncellemesi harika bir olay\u201d diye konu\u015ftu.,Ordu\u2019nun Alt\u0131nordu il\u00e7esinde 17 y\u0131ld\u0131r k\u0131rtasiye i\u015fleten Osman Erda\u015f isimli esnaf, i\u015f yerinin \u00f6n\u00fcnde bekledi\u011fi esnada kendisine s\u00fcrekli olarak adres sorulunca, farkl\u0131 bir y\u00f6neteme ba\u015fvurdu. , Kimi zaman hi\u00e7 tan\u0131mad\u0131\u011f\u0131 insanlar\u0131n kendisine dert anlatt\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in dert dinlemenin saatini de 50 TL olarak belirleyen esnaf, elde edilen gelirleri, SMA hastas\u0131 17 ayl\u0131k Demir Ali\u2019nin tedavisi i\u00e7in ba\u011f\u0131\u015flayacak.\r\n\r\n,Adres soranlardan 1 TL, adrese g\u00f6t\u00fcrd\u00fcklerinden 10 TL ve derdini anlatanlardan 50 TL al\u0131yor... Sebebini \u00f6\u011frenen hemen paras\u0131n\u0131 veriyor...