Burak Akkul korona sürecini anlattı: 21 günde 17 kilo verdim

Teve2'de dünyanın farklı noktalarına giderek gezi programı yapan Burak Akkul ve Seda Akkul çifti, mart ayında koronavirüse yakalanandılar. Londra'da rahatsızlanan Burak Akkul, tedavi için döndüğü Türkiye'de koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu müşahade altına alındı. Durumu ağırlaşan Akkul, entübe olarak 21 gün tedavi gördü. Bir aylık tedavi sonucu virüsü tamamen yenen Burak Akkul ile eşi Seda Akkul, hastalık sürecini AA muhabirine anlattı.