Burak Özçivit'in kız kardeşine bakın! Abisine benzerliği pes dedirtti

Ba\u015far\u0131l\u0131 oyuncu Burak \u00d6z\u00e7ivit'in kameralardan uzak kalan k\u0131z karde\u015fi Bur\u00e7un \u00d6z\u00e7ivit, a\u011fabeyine benzerli\u011fiyle t\u00fcm dikkatleri \u00fczerine topluyor.,\u00d6z\u00e7ivit, Ge\u00e7ti\u011fimiz aylarda, 2010 y\u0131l\u0131nda d\u00fcnyaevine girdi\u011fi Ahmet Deniz'den bo\u015fanarak magazin g\u00fcndemini me\u015fgul etmi\u015fti.\r\n\r\n, Bur\u00e7un \u00d6z\u00e7ivit, Instagram hesab\u0131ndan g\u00fcnl\u00fck ya\u015fam\u0131na dair bol bol foto\u011fraf payla\u015f\u0131yor.,Bir \u00e7ocuk annesi \u00d6z\u00e7ivit, a\u011fabeyi Burak \u00d6z\u00e7ivit'le de foto\u011fraf payla\u015fmay\u0131 ihmal etmiyor.,\u0130\u015fte Bur\u00e7un \u00d6z\u00e7ivit'in Instagram payla\u015f\u0131mlar\u0131...