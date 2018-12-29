Burak Yılmaz geri dönüyor!

Trabzonspor'la ayr\u0131l\u0131k noktas\u0131na gelen Burak Y\u0131lmaz, tam 10 y\u0131l sonra eski tak\u0131m\u0131na d\u00f6n\u00fcyor...\r\n\r\n,Ligin ilk yar\u0131s\u0131 biter bitmez hem ikinci yar\u0131 hem de 2019-2020 sezonu i\u00e7in d\u00fc\u011fmeye basan Be\u015fikta\u015f Y\u00f6netimi, yeni y\u0131l\u0131n ilk g\u00fcnlerinde Burak Y\u0131lmaz transferi i\u00e7in kollar\u0131 s\u0131vayacak.,Teknik Direkt\u00f6r \u015eenol G\u00fcne\u015f\u2019in \u00e7ok istedi\u011fi golc\u00fc oyuncu i\u00e7in, siyah-beyazl\u0131 y\u00f6netim \u00f6nce Trabzonspor Y\u00f6netimi ile ortak bir noktada bulu\u015fmaya \u00e7al\u0131\u015facak.,\u015eenol G\u00fcne\u015f ile birka\u00e7 g\u00fcn sonra bulu\u015farak hem gidecek hem de gelecek oyuncular i\u00e7in kritik bir toplant\u0131 yapacak olan y\u00f6netim, yol haritas\u0131n\u0131 bu g\u00f6r\u00fc\u015fmeden sonra \u00e7izecek. Burak Y\u0131lmaz\u2019\u0131 transfer etmek isteyen ve bu s\u00fcreci Trabzonspor ile iyi ili\u015fkiler i\u00e7erisinde y\u00fcr\u00fctmeyi planlayan Be\u015fikta\u015f Y\u00f6netimi, bir\u00e7ok se\u00e7ene\u011fi de masas\u0131nda tutuyor.,Gelir-gider dengesi nedeniyle Burak Y\u0131lmaz\u2019\u0131 bonservis bedeli \u00f6demeden transfer etmek isteyen siyah - beyazl\u0131 kul\u00fcp, 2020\u2019de s\u00f6zle\u015fmesi bitecek olan bu oyuncuyu, ilk etapta sezon sonuna kadar kiralamay\u0131 da d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyor. Y\u00fcksek bir rakam olmamas\u0131 durumunda sat\u0131n alma opsiyonlu bir se\u00e7ene\u011fi de planlar\u0131 aras\u0131nda tutan Be\u015fikta\u015f Y\u00f6netimi, 2019\u2019un ilk g\u00fcnlerinde bu transferi bitirmeye \u00e7al\u0131\u015facak.,\u00d6ncelikle Burak Y\u0131lmaz\u2019\u0131n, Trabzonspor Y\u00f6netimi ile aras\u0131ndaki problemlerini \u00e7\u00f6zmesini bekleyen Be\u015fikta\u015f Y\u00f6netimi, alternatif golc\u00fclerle de temas halinde olmaya devam edecek (Milliyet)\r\n