Burası Antep değil Aydın

Ayd\u0131n\u2019\u0131n Yenipazar il\u00e7esinde 1956 y\u0131l\u0131nda k\u00fc\u00e7\u00fck \u00e7apl\u0131 \u00fcretimine ba\u015flanan Antep F\u0131st\u0131\u011f\u0131 son y\u0131llarda b\u00f6lgenin ana gelir kaynaklar\u0131ndan biri olmaya devam ediyor.,Y\u0131ll\u0131k 150 ton Antep F\u0131st\u0131\u011f\u0131 \u00fcretimi ile Ayd\u0131n ekonomisine katk\u0131da bulunduklar\u0131n\u0131 ifade eden Yenipazar \u0130l\u00e7e Tar\u0131m ve Orman M\u00fcd\u00fcr\u00fc \u0130lhami Ercan, \u201cYakla\u015f\u0131k 850-1000 dekar alanda dikili bulunan arazilerden y\u0131ll\u0131k yakla\u015f\u0131k 150 ton Antep F\u0131st\u0131\u011f\u0131 hasat ediliyor.",Ayd\u0131n'a 45 kilometre uzakl\u0131ktaki k\u0131rsal Hac\u0131k\u00f6seler Mahallesi, \u00fcretti\u011fi Antep f\u0131st\u0131\u011f\u0131 ile Ayd\u0131n ekonomisine katk\u0131 sa\u011fl\u0131yor. ,Hac\u0131k\u00f6seler Mahallesi ba\u015fta olmak \u00fczere di\u011fer mahallelerde de \u00fcretimi yap\u0131lan Antep F\u0131st\u0131\u011f\u0131 \u00fcretiminde yeni sezonun ilk hasad\u0131 ger\u00e7ekle\u015fti.,Son y\u0131llarda mahalledeki Antep f\u0131st\u0131\u011f\u0131 \u00fcretimi miktar\u0131n\u0131n giderek artt\u0131\u011f\u0131 mahallede, hasat d\u00f6nemi ba\u015flad\u0131.,"A\u011fa\u00e7lar yakla\u015f\u0131k 30-40 y\u0131ll\u0131k ve melenge\u00e7 a\u015f\u0131lama. \u0130l\u00e7eye 26 km uzakl\u0131ktaki Hac\u0131k\u00f6seler Mahallesi \u00fcr\u00fcn\u00fcn en yo\u011fun oldu\u011fu b\u00f6lge, bu b\u00f6lgenin rak\u0131m\u0131 ise 700-800 rak\u0131m aral\u0131\u011f\u0131nda. \u00c7e\u015fit olarak Siirt \u00e7e\u015fidi fazla ayn\u0131 zamanda k\u0131rm\u0131z\u0131 \u00e7e\u015fitte var. Yeni sezonun ilk hasad\u0131n\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirmenin mutlulu\u011funu ya\u015f\u0131yoruz" dedi.,Ayd\u0131n \u0130l Tar\u0131m ve Orman M\u00fcd\u00fcr\u00fc Ahmet \u00d6kdem ise \u201cAntep F\u0131st\u0131\u011f\u0131nda hasat d\u00f6nemi ba\u015flad\u0131. T\u00fcm \u00fcreticilerimize kolayl\u0131k ve bereketli bir sezon diliyorum\u201d diye konu\u015ftu.