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Türkiye Gazetesi

Burası dünyadaki en güvenli ülke! Sadece 27 kişi yaşıyor

Burası dünyadaki en güvenli ülke! Sadece 27 kişi yaşıyor
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II. Dünya Savaşı'nda İngiliz hükümeti, Nazi savaş uçakları ve gemilerine karşı devasa platformlardan oluşan bir savunma hattı oluşturdu. Ancak savaşın bitmesi ile bu platformlar zamanla unutuldu. 1960'larda, BBC'nin radyo yayıncılığı tekelinden sıkılan ve buna isyan eden bir hareket olan "korsan radyolar" akımı ortaya çıktı. Zamanla popülerleşen ve artık BBC'nin kendi radyosunun itibarını zedelemeye başlayan bu akım, zamanın hükümeti tarafından daha sert önlemler alınmasına neden oldu. Ülke sınırları içinde radyo yayınlarının yapılamaması; yayıncıların İngiltere'ye yakın uluslararası sularda, gemilerde radyo yayıncılığı yapmasına neden oldu. Savaş zamanında binbaşı olan Roy Bates de bu isyancı radyoculardan biriydi. Ancak Bates diğer radyocuların aksine bir gemiyi değil savaş zamanından kalma terk edilmiş bir platformu işgal ederek yayınına başlamayı planladı.

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