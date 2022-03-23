Burası Muğla’nın Kavaklıdere ilçesi! Kar alınlığı 2 metreyi aştı

\u0130zlemeye doyum olmaz manzaralar\u0131n olu\u015ftu\u011fu G\u00f6ktepe\u2019nin kayak merkezi ve turizm alan\u0131 olarak de\u011ferlendirilmesi bekleniyor.,.,Kavakl\u0131dere il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 yakla\u015f\u0131k 2 bin rak\u0131ml\u0131 G\u00f6ktepe Yaylas\u0131, bu y\u0131l olduk\u00e7a yo\u011fun ge\u00e7en kar ya\u011f\u0131\u015flar\u0131 sonras\u0131 seyrine doyum olmaz manzaraya kavu\u015ftu.,Son y\u0131llar\u0131n en uzun ve etkili k\u0131\u015f mevsiminin ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 T\u00fcrkiye\u2019de Nisan ay\u0131na say\u0131l\u0131 g\u00fcnler kalmas\u0131na ra\u011fmen karak\u0131\u015f etkisini g\u00f6steriyor. ,Ula\u015f\u0131m\u0131n olduk\u00e7a zor oldu\u011fu b\u00f6lgeye \u00e7\u0131kan do\u011fasever gen\u00e7lerden Taner Genel, boyundan daha y\u00fcksek kar\u0131n i\u00e7erisinde b\u00f6lgenin m\u00fcthi\u015f manzaras\u0131n\u0131 hem yerden hem de havadan g\u00f6r\u00fcnt\u00fcledi.,\u00dclkenin en \u0131l\u0131man havas\u0131, denizi ve g\u00fcne\u015fi ile bilinen Mu\u011fla\u2019n\u0131n Kavakl\u0131dere il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 G\u00f6ktepe\u2019de kar kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131 2 metreyi a\u015ft\u0131.,Y\u0131ll\u0131k 3 milyon yabanc\u0131, 5 milyon da yerli turist a\u011f\u0131rlayan T\u00fcrkiye\u2019nin \u00f6nemli turizm merkezlerinden Mu\u011fla, art\u0131k sadece g\u00fcne\u015fi, denizi ve do\u011fal manzaras\u0131n\u0131n yan\u0131nda karl\u0131 da\u011flar\u0131 ile de dikkat \u00e7ekmeye ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n