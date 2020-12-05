Burası ölümle yaşam arasındaki son nokta

Kovid-19 yo\u011fun bak\u0131m doluluk oranlar\u0131n\u0131n y\u00fcksek oldu\u011fu Samsun'da, sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131 \u00f6l\u00fcmle burun buruna gelen korona hastalar\u0131n\u0131n son isteklerinden, en \u00e7aresiz anlar\u0131na kadar bir\u00e7ok duruma tan\u0131kl\u0131k ediyor. ,Kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131klar\u0131 durumlar kar\u015f\u0131s\u0131nda fiziksel ve psikolojik olarak etkilenen sa\u011fl\u0131k\u00e7\u0131lar, "\u0130nsanlar\u0131n yo\u011fun bak\u0131mda ne ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131 saniyelik g\u00f6rseniz d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131kmak istemezsiniz" diyerek herkesi uyar\u0131yor.\r\nSa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Fahrettin Koca'n\u0131n a\u00e7\u0131klamas\u0131yla vakalar\u0131n y\u00fczde 100 oran\u0131nda art\u0131\u015f g\u00f6sterdi\u011fi \u015fehirlerden biri olan Samsun'da, korona hastalar\u0131n\u0131n kald\u0131\u011f\u0131 yo\u011fun bak\u0131m \u00fcnitelerinde olduk\u00e7a dramatik durumlar ya\u015fan\u0131yor. ,Kovid-19 yo\u011fun bak\u0131mda yatan hastalar\u0131n son anlar\u0131na tan\u0131k olduklar\u0131n\u0131, bu durumun kendilerini psikolojik olarak \u00e7ok etkiledi\u011fini belirten Hem\u015fire Hayriye Tanr\u0131vermi\u015f, "L\u00fctfen elinizi vicdan\u0131n\u0131za koyun. Buradaki insanlar\u0131n son anlar\u0131nda biz yanlar\u0131nday\u0131z. Onlar\u0131n son su i\u00e7mesinde, son nefesinde biz ba\u015flar\u0131nday\u0131z. Biz onlar\u0131n neler \u00e7ekti\u011fini \u00e7ok iyi g\u00f6r\u00fcyoruz. D\u0131\u015far\u0131da insanlar bunlar\u0131 g\u00f6rmeyebilir. En sevdi\u011fi annesinin burada son an\u0131nda neler ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6rselerdi, emin olun g\u00fcnlerce soka\u011fa \u00e7\u0131kmak istemezlerdi. 61 ya\u015f\u0131nda bir hastam\u0131z vard\u0131. ,Bizden son istekleri oluyor. \u00c7ocu\u011fun sesini duymak isteyen oluyor. M\u00fcmk\u00fcn oldu\u011funca telefonla veya yazarak ileti\u015fim kurmalar\u0131na vesile oluyoruz. \u00d6rne\u011fin 56 ya\u015f\u0131nda bir hastam\u0131z\u0131n \u00f6l\u00fcm korkusu \u00e7ok fazlayd\u0131. Hem\u015fire arkada\u015f\u0131m\u0131z hastan\u0131n yan\u0131ndayd\u0131. Arkada\u015f\u0131m\u0131za 'beni b\u0131rakma, elimi tut' dedi\u011fi i\u00e7in hem\u015fire arkada\u015f\u0131m\u0131z dakikalarca onun elini tutarak bekledi. Biz o hastay\u0131 iyile\u015ftirdik ve buradan taburcu ettik. Bizlerin s\u00fcper g\u00fc\u00e7leri yok. Samsun halk\u0131na \u00f6zellikle sesleniyorum. L\u00fctfen zor durumda kalmad\u0131\u011f\u0131n\u0131z s\u00fcrece maskesiz d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131kmay\u0131n. Toplu alanlara girmeyin. Burada yatan hastalar\u0131m\u0131z\u0131n bir\u00e7o\u011fu 65 ya\u015f ve \u00fcst\u00fcd\u00fcr. 70, 80 ya\u015f\u0131nda bir hasta sahilde gezerken, kafelerde otururken, al\u0131\u015fveri\u015f merkezlerinde dola\u015f\u0131rken bu hastal\u0131\u011f\u0131 kapm\u0131yor. Bunlar\u0131n en yak\u0131nlar\u0131ndaki evlatlar\u0131, torunlar\u0131 ve di\u011ferleri bu hastal\u0131\u011f\u0131 onlara getiriyor" dedi.,Korana vir\u00fcs\u00fc yenerek tekrar mesle\u011fine devam eden ve 10 ayd\u0131r ailesini g\u00f6rmeyen Hem\u015fire Ceren Yald\u0131z, "Olduk\u00e7a izole ya\u015f\u0131yoruz. Burada bilinci a\u00e7\u0131k hastalara 'nereden kapt\u0131n\u0131z' diye sordu\u011fumuzda 'yak\u0131n\u0131mdan' cevab\u0131 al\u0131yoruz. 'Yalvar\u0131yorum, biraz nefes verin' diyen hastalar\u0131m\u0131z oldu. Psikolojik olarak zor durumday\u0131z. Bedenen yorulduk. Hastalara oksijen tedavileri uyguluyoruz. 'O tedavi bitene kadar yan\u0131mdan ayr\u0131lma' diyor. Biz de 1 bu\u00e7uk, 2 saat yeri geliyor oradaki hastalarla kalmak zorunda kal\u0131yoruz. Hastaya nefes alamad\u0131\u011f\u0131nda bizden kalem ka\u011f\u0131t istiyor ve mektup yaz\u0131yor. Bize s\u00f6yl\u00fcyor. Biz yazmaya ba\u015fl\u0131yoruz. Ger\u00e7ekten a\u011fl\u0131yoruz. Hastalar vefat etti\u011finde akl\u0131m\u0131za onlar geliyor. O kadar dramatik bir \u00f6l\u00fcm oluyor ki ne hasta yak\u0131nlar\u0131n\u0131 g\u00f6rebiliyor ne de yak\u0131n\u0131 hastay\u0131 g\u00f6rebiliyor. Hasta vefat etti\u011finde yak\u0131n\u0131n\u0131 ar\u0131yoruz. K\u0131z\u0131 diyor ki 'annemin cenazesini alamam, evde izoleyiz' diyor. Ger\u00e7ekten ac\u0131 bir tablo oluyor. \u0130nsanlar ke\u015fke bunu g\u00f6rse de sokakta gezmelerin, al\u0131\u015fveri\u015f merkezlerine gitmelerin ne kadar gereksiz oldu\u011funu anlasalar. Ben korona oldum, iyile\u015ftim tekrar ba\u015flad\u0131m" diye konu\u015ftu.,\u0130nsanlar\u0131n d\u0131\u015far\u0131da gezmeye ve ziyaretlere ara vermesi gerekti\u011fine \u00f6nemle dikkat \u00e7eken Doktor Abdul Celil Kayaba\u015f ise, "Daha \u00f6nceden yo\u011fun bak\u0131mlara 75 ya\u015f \u00fcst\u00fc k\u00f6t\u00fc bir hastal\u0131\u011f\u0131 olan hastalar yatarken bu salg\u0131nla beraber biz daha gen\u00e7 hastalar\u0131n yatt\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6rd\u00fck. 40'l\u0131 ya\u015flarda, 50'li ya\u015flarda hastalar\u0131m\u0131z konu\u015farak geliyorlar. Bu Kovid-19 nedeniyle h\u0131zl\u0131 bir \u015fekilde zat\u00fcrreye girerek makineye ba\u011flamak zorunda kal\u0131yoruz. Y\u00fcr\u00fcyerek,