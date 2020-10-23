Bursa'da 70'lik deden 400 gram esrar çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda biri 70 yaşındaki E.Ş., biri kadın toplamda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.