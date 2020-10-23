Bursa'da 70'lik deden 400 gram esrar çıktı

\u0130l Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Narkotik Su\u00e7larla M\u00fccadele \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri taraf\u0131ndan yap\u0131lan operasyonda biri 70 ya\u015f\u0131ndaki E.\u015e., biri kad\u0131n toplamda 5 ki\u015fi yakalanarak g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131., 70 ya\u015f\u0131ndaki E.\u015e.'nin ikametinde yap\u0131lan aramalarda 400 gram esrar bulunurken di\u011fer \u015f\u00fcphelilerin ikametlerinde yap\u0131lan aramalarda ise, 1 kilo metamfetamin, 4 adet hassas terazi ve ruhsats\u0131z 3 tabanca ele ge\u00e7irildi.\r\n,Emniyetteki i\u015flemleri tamamlanan, A.Y., \u0130.B., R.F., E.\u015e. ve H.\u00d6. adliyeye sevk edildi.,.