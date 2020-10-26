Bursa'da akıl almaz olay: Otların arasında yatan genç toprağa gömüldü

Yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fma s\u0131ras\u0131nda otlar\u0131n aras\u0131nda \u015fahs\u0131 g\u00f6remeyen kep\u00e7e operat\u00f6r\u00fc Cemal \u00c7., topraklar\u0131 bir araya toplad\u0131\u011f\u0131 s\u0131rada gencin oldu\u011fu yere d\u00f6kt\u00fc. ,Olayla ilgili soru\u015fturma ise s\u00fcrd\u00fcr\u00fcl\u00fcyor.,Bir anda ba\u011f\u0131rma sesleri \u00fczerine toprak d\u00f6k\u00fclen yere y\u00f6nelen ekipler \u015fok oldu. Hemen itfaiye ve sa\u011fl\u0131k ekiplerine haber verildi. Gelen ekipler topra\u011fa g\u00f6m\u00fclen genci kurtarmak i\u00e7in b\u00fcy\u00fck \u00e7aba harcad\u0131lar. Yar\u0131m saatlik \u00e7al\u0131\u015fman\u0131n ard\u0131ndan Mehmet \u00c7. topra\u011f\u0131n alt\u0131ndan \u00e7\u0131kart\u0131larak hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131. \u015eahs\u0131n durumunun iyi oldu\u011fu \u00e7e\u015fitli yerlerinde k\u0131r\u0131klar meydana geldi\u011fi \u00f6\u011frenildi. ,\u00c7\u0131\u011fl\u0131klar i\u00e7inde, toprak alt\u0131nda kalan gencin yard\u0131m\u0131na \u00e7evredikler ve itfaiye ekipleri ko\u015ftu. \r\nOlay\u0131n nas\u0131l geli\u015fti\u011fi ise ayr\u0131 bir \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131. ,Bursa'da ak\u0131l almaz bir olay ya\u015fand\u0131! Uyumak i\u00e7in bo\u015f arazide \u00e7imenlerin \u00fczerine yatan gen\u00e7, uykusundan topra\u011f\u0131n i\u00e7ine g\u00f6m\u00fclm\u00fc\u015f \u015fekilde uyand\u0131.,Edinilen bilgiye g\u00f6re, olay \u0130neg\u00f6l Orhaniye Mahallesi \u00c7evre Sokak'ta meydana geldi. \u0130ddiaya g\u00f6re 29 ya\u015f\u0131ndaki Mehmet \u00c7. isimli \u015fah\u0131s bo\u015f arazide otlar\u0131n aras\u0131nda uykuya dald\u0131. Bu s\u0131rada daha \u00f6nce metruk olan binan\u0131n y\u0131k\u0131m\u0131nda kalan molozlar\u0131 temizlemek i\u00e7in b\u00f6lgeye gelen belediye ekipleri \u00e7al\u0131\u015fma yapt\u0131.