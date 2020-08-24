Bursa'da binlerce balık kıyıya vurdu

Bursa'n\u0131n Mudanya il\u00e7esi \u00dclk\u00fc Mahallesinde bulunan g\u00f6letteki bal\u0131k \u00f6l\u00fcmleri vatanda\u015flar\u0131 tedirgin etti.,Binlerce hektar alan\u0131n bu g\u00f6letteki su ile suland\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten vatanda\u015flar, bir an \u00f6nce yetkililerin bu meseleye \u00e7are bulmas\u0131n\u0131 istedi.,Yetkililerden al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, "Mavi ye\u015fil alg patlamas\u0131ndan kaynakl\u0131 \u00f6trofikasyon sonucu sudaki oksijen t\u00fckeniyor. Oksijen miktar\u0131 0,56 birimin alt\u0131nda. Ph derecesi ise 7,44 iken, suyun s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131 28 derece. Bal\u0131klar\u0131n ya\u015famas\u0131 i\u00e7in ise oksijen miktar\u0131 3 olmas\u0131 gerekiyor.,\u00dclk\u00fc Mahalle Muhtar\u0131 Taner Bayrak, "Havalar\u0131n kurak gitmesinden dolay\u0131 g\u00f6letteki su bitti. K\u00fcresel \u0131s\u0131nmadan dolay\u0131 su buharla\u015f\u0131yor. Su g\u00f6lette bitmek \u00fczere. Suyun \u00e7ekilmesinden dolay\u0131 da bal\u0131klar tek tek \u00f6lmeye ba\u015flad\u0131. Bal\u0131klar\u0131n tek \u00f6lmesinin sebebi suyun \u00e7ekilmesidir. B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi ekipleri g\u00f6lete takviye su getirecek. G\u00f6letin derinle\u015ftirilmesi gerekiyor" dedi.,Amat\u00f6r bal\u0131k\u00e7\u0131 ise, "Sulamada kullan\u0131lan giderin alt\u0131na su d\u00fc\u015fmemesi gerekti\u011fini s\u00f6yledi. K\u00f6yl\u00fclerin su bitmesine ra\u011fmen su \u00e7ekmeye devam etmeleri daha \u00e7ok bal\u0131\u011f\u0131n \u00f6lmesine sebep oldu. Bu durum daha \u00f6nce de ya\u015fan\u0131yordu. Ama bu kadar de\u011fildi" \u015feklinde konu\u015ftu.,300 d\u00f6n\u00fcml\u00fck bir sahaya yay\u0131lan g\u00f6letten yakla\u015f\u0131k 20 d\u00f6n\u00fcm tar\u0131m alan\u0131 sulan\u0131yor.