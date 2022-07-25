BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Bursa’da çöp evde tutulan çocuk tedavi altına alındı: Komşulardan çarpıcı açıklama

Bursa’da çöp evde tutulan çocuk tedavi altına alındı: Komşulardan çarpıcı açıklama

BURSA'DA EVDE KİLİTİ BULUNAN ÇOCUK OLAYINDA YENŞ GELİŞME

Bursa merkez Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi’nde dün, Kamuran Pınar A. (44) isimli kişinin kirasını ödemediği gerekçesiyle mahkeme kararıyla eve gelen icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırdı. Eve gelen ekipler, temizlik çalışmasına başladıkları sırada bir odanın kapısının kilitli olduğunu fark etti. Kapıyı kırarak içeri giren temizlik görevlileri, çöplerle dolu odada baygın halde yatan bir çocukla karşılaştı.

Türkiye'de Bugün
Anasayfa
Gündem
Politika
Ekonomi
Dünya
Spor
Teknoloji
Sağlık
Türkiye'de Bugün
Sondakika
Yazarlar
Eğitim
Emlak
Magazin
Kültür-Sanat
Editörün Seçtikleri
Kurumsal
İhlas Gazetecilik Kurumsal
Künye
İletişim
Reklam
Kişisel Verilerin Korunması
Gizlilik İlkeleri
Kullanım Şartları
Privacy Policy
Sosyal Medya
Facebook
Twitter
Linkedin
Google Plus
RSS
E Gazete
Foto Galeri
Türkiye Internet Tv
Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/41 Yenibosna-Bahçelievler/ İSTANBUL COPYRIGHT ©İHLAS GAZETECİLİK Danışma Hattı : 444 0 144