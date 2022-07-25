Bursa’da çöp evde tutulan çocuk tedavi altına alındı: Komşulardan çarpıcı açıklama
BURSA'DA EVDE KİLİTİ BULUNAN ÇOCUK OLAYINDA YENŞ GELİŞME
Bursa merkez Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi’nde dün, Kamuran Pınar A. (44) isimli kişinin kirasını ödemediği gerekçesiyle mahkeme kararıyla eve gelen icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırdı. Eve gelen ekipler, temizlik çalışmasına başladıkları sırada bir odanın kapısının kilitli olduğunu fark etti. Kapıyı kırarak içeri giren temizlik görevlileri, çöplerle dolu odada baygın halde yatan bir çocukla karşılaştı.