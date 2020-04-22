Bursa’da korona kısıtlaması öncesi kilometrelerce su kuyruğu

\u0130\u00e7inde mesire alan\u0131 da bulunan fabrikada kayna\u011f\u0131ndan 19 litrelik her bidon 2,5 lira kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda dolduruluyor. Yanlar\u0131nda \u00e7ok say\u0131da galon ve bidon getirip ara\u00e7lar\u0131yla Hamaml\u0131k\u0131z\u0131k\u2019a ak\u0131n eden Bursal\u0131lar, Cumal\u0131k\u0131z\u0131k ve De\u011firmen\u00f6n\u00fc kadar uzayan kuyruk olu\u015fturdular.\r\n,S\u0131ras\u0131 gelip de fabrikaya ula\u015fanlar bidon say\u0131s\u0131na g\u00f6re 8-10 dakika gibi k\u0131sa s\u00fcrede i\u015fini g\u00f6r\u00fcp \u00fccretini \u00f6dedikten sonra su fabrikas\u0131ndan ayr\u0131l\u0131yor.,Su almaya gelenler ise hallerinden memnun olduklar\u0131n\u0131 ifade ederek, "Hem 4 g\u00fcn soka\u011fa \u00e7\u0131k\u0131lmayacak hem de Ramazan ay\u0131 geliyor. Bazen kom\u015fular\u0131n da bidonlar\u0131n\u0131 arac\u0131m\u0131za doldurup 10 g\u00fcnl\u00fck 15 g\u00fcnl\u00fck su ihtiyac\u0131m\u0131z\u0131 kar\u015f\u0131l\u0131yoruz. Uluda\u011f\u2019dan gelen bu kaynak suyu di\u011fer kaynak sular\u0131na da benzemiyor" dediler.,Su izdiham\u0131 ve kilometrelerce uzayan kuyruk ise \u0130HA ekibi taraf\u0131ndan drone ile havadan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclenirken, 700 y\u0131ll\u0131k tarihi k\u00f6y\u00fcn ye\u015filli\u011fi de kameraya yans\u0131d\u0131.,Kaliteli i\u00e7me suyundan alabilmek i\u00e7in neredeyse ara\u00e7lar\u0131yla 2 saat kuyrukta bekleyen Bursal\u0131lar, Ramazan ve soka\u011fa \u00e7\u0131kma k\u0131s\u0131tlamas\u0131 \u00f6ncesinde b\u00fct\u00fcn bidonlar\u0131 doldurmak istediklerini ifade ettiler. ,Jandarma trafik ekipleri de Hamaml\u0131k\u0131z\u0131k\u2019taki su fabrikas\u0131n\u0131n \u00f6n\u00fcnde tedbir alarak herhangi bir karga\u015fa ya\u015fanmas\u0131n\u0131 \u00f6nledi. Ayr\u0131ca vatanda\u015flar\u0131n sosyal mesafeye dikkat etmeleri istendi.,Bursal\u0131lar Uluda\u011f\u2019\u0131n kaynak sular\u0131n\u0131 Hamaml\u0131k\u0131z\u0131k\u2019taki fabrikan\u0131n bah\u00e7esinde olu\u015fturulan 90 farkl\u0131 \u00e7e\u015fmeden istedikleri kadar doldurabiliyor.