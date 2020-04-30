Bursa'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kilometrelerce su kuyruğu

Kayna\u011f\u0131n\u0131 Uluda\u011f'\u0131n eteklerinden alan i\u00e7me suyundan almak isteyenler, saatlerce s\u0131ran\u0131n gelmesini bekliyor. Sabah saatlerinde ba\u015flayan su kuyru\u011fu, saatlerce s\u00fcr\u00fcyor.,KAYNAK: \u0130HA, Oruca ra\u011fmen g\u00fcne\u015fin alt\u0131nda saatlerce 1 damacana su alabilmek i\u00e7in bekleyen vatanda\u015f\u0131n kuyruk \u00e7ilesi iftara kadar devam ediyor. \u0130ftardan sonra su almaya gelenler ise sahura kadar kuyrukta su almay\u0131 bekliyor.,Bursa'da 3 g\u00fcnl\u00fck soka\u011fa \u00e7\u0131kma k\u0131s\u0131tlamas\u0131 \u00f6ncesi ucuz suya ak\u0131n eden vatanda\u015flar 5 kilometre uzunlukta ara\u00e7 kuyru\u011fu olu\u015fturdu.,Su kuyru\u011funda bekleyen vatanda\u015flar ise "Hem ramazan hem de soka\u011fa \u00e7\u0131kma yasa\u011f\u0131 \u00f6ncesi su doldurmaya geldik. Suyun fiyat\u0131 burada \u00e7ok uygun. Oru\u00e7luyuz beklerken ayn\u0131 zamanda iftara kadar zaman\u0131n nas\u0131l ge\u00e7ti\u011fini anlam\u0131yoruz" diye konu\u015ftular., Ramazan ay\u0131n\u0131n gelmesi ve 3 g\u00fcn soka\u011fa \u00e7\u0131kma yasa\u011f\u0131 \u00f6ncesi su ihtiyac\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131lamak isteyen vatanda\u015flar, 20 litrelik su bidonlar\u0131n\u0131 2.5 lira kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda dolduruyor. Uluda\u011f'\u0131n eteklerinden gelen sudan doldurmak isteyenlerin olu\u015fturdu\u011fu kuyruk drone ile de havadan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.,Y\u0131ld\u0131r\u0131m il\u00e7esi, Hamaml\u0131k\u0131z\u0131k'taki bir su fabrikas\u0131n\u0131n bah\u00e7esinde olu\u015fturulan 90 farkl\u0131 \u00e7e\u015fmeden bidon ba\u015f\u0131 2.5 lira \u00f6deyerek su doldurmak isteyenler De\u011firmen\u00f6n\u00fc, Cumal\u0131k\u0131z\u0131k ve Hamaml\u0131k\u0131z\u0131k mahalleleri boyunca uzun ara\u00e7 kuyru\u011fu olu\u015fturdu.