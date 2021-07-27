Butan'ın 'başarı hikayesi'

Butan, yeti\u015fkin n\u00fcfusunun y\u00fczde 85'inden fazlas\u0131n\u0131 bir hafta i\u00e7inde Covid-19'a kar\u015f\u0131 tam olarak a\u015f\u0131lad\u0131.\r\n,UNICEF\u2019in Butan temsilcisi Will Parks, iddial\u0131 a\u015f\u0131lama giri\u015fiminin "Butan i\u00e7in b\u00fcy\u00fck bir ba\u015far\u0131 \u00f6yk\u00fcs\u00fc" oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Parks, "A\u015f\u0131 fazlas\u0131 olan \u00fclkelerin \u015fimdiye kadar a\u015f\u0131 yap\u0131lmayan \u00fclkelere ba\u011f\u0131\u015fta bulundu\u011fu bir d\u00fcnyaya ihtiyac\u0131m\u0131z var. D\u00fcnyan\u0131n \u00f6\u011frenebilece\u011fini umdu\u011fum bir \u015fey varsa, Butan gibi \u00e7ok az doktor ve hem\u015firenin bulundu\u011fu, ancak ger\u00e7ekten kararl\u0131 bir kral\u0131n oldu\u011fu bir \u00fclkede t\u00fcm \u00fclkeyi a\u015f\u0131laman\u0131n imkans\u0131z olmad\u0131\u011f\u0131\u201d dedi.\r\n\r\n,\u00d6te yandan Butan, Nepal, Banglade\u015f ve Hindistan gibi kom\u015fu \u00fclke enfeksiyonlardaki b\u00fcy\u00fck yerel art\u0131\u015f nedeniyle a\u015f\u0131 tedari\u011fi durmadan \u00f6nce, Mart ay\u0131 sonlar\u0131nda ve Nisan ay\u0131 ba\u015flar\u0131nda Hindistan taraf\u0131ndan ba\u011f\u0131\u015flanan 550 bin doz AstraZeneca a\u015f\u0131s\u0131n\u0131n \u00e7o\u011funu h\u0131zla t\u00fcketmi\u015fti.\r\n\r\n,Birinci ve ikinci dozlar aras\u0131nda b\u00fcy\u00fcyen bir zaman fark\u0131yla kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya kalan Butan, ba\u011f\u0131\u015flar i\u00e7in bir kampanya ba\u015flatt\u0131. D\u00fcnya Sa\u011fl\u0131k \u00d6rg\u00fct\u00fc (DS\u00d6) taraf\u0131ndan desteklenen Covax arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla ba\u011f\u0131\u015flanan yar\u0131m milyon Moderna dozu ve Danimarka'dan 250 bin doz AstraZeneca a\u015f\u0131s\u0131 \u00fclkeye Temmuz ortas\u0131nda geldi.\r\n\r\n,Bununla birlikte \u00fclkeye H\u0131rvatistan, Bulgaristan, \u00c7in ve di\u011fer bir\u00e7ok \u00fclkeden 400 bin dozdan daha fazla AstraZeneca, Pfizer\/BioNTech ve Sinopharm a\u015f\u0131s\u0131n\u0131n da ula\u015fmas\u0131 bekleniyor.\r\n\r\n,\u00d6te yandan Butan, a\u015f\u0131 \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 sayesinde, Hindistan'\u0131n a\u015f\u0131 ihracat\u0131n\u0131 ask\u0131ya almas\u0131ndan da etkilenen di\u011fer G\u00fcney Asya \u00fclkelerinin aksine, \u015fu ana kadar 2 bin 500'\u00fcn alt\u0131nda Covid-19 enfeksiyonu ve iki \u00f6l\u00fcm bildirdi.\r\n