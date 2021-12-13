Büyük tehlike! Kağıt bardakta çay, kahve içenler dikkat

Koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131 ile bir\u00e7ok yerde ka\u011f\u0131t bardak ile \u00e7ay sat\u0131\u015f\u0131 ba\u015flad\u0131. D\u00fcnya \u00e7ap\u0131ndaki uzmanlar da ka\u011f\u0131t bardaklar\u0131n zararlar\u0131n\u0131 ara\u015ft\u0131rd\u0131. ,News Medical Science haberine g\u00f6re, s\u00f6z konusu bulgu, Hindistan Teknoloji Enstit\u00fcs\u00fc taraf\u0131ndan y\u00fcr\u00fct\u00fclen \u00e7al\u0131\u015fmada tespit edildi.\r\n\r\n,Ara\u015ft\u0131rmada bir ka\u011f\u0131t bardaktan s\u0131cak s\u0131v\u0131yla temasta yakla\u015f\u0131k 10,2 milyar mikronalt\u0131 par\u00e7ac\u0131k a\u00e7\u0131\u011fa \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 g\u00f6zlendi.\r\n\r\n\u00c7al\u0131\u015fma ekibinin lideri Sudha Goel, "Bir ka\u011f\u0131t bardakta g\u00fcnde ortalama 3 normal fincan \u00e7ay veya kahve i\u00e7en ki\u015fi \u00e7\u0131plak g\u00f6zle g\u00f6r\u00fclemeyen 75 bin mikroplastik par\u00e7ac\u0131\u011f\u0131 yutacakt\u0131r." dedi.,Uzmanlar, zaman i\u00e7inde d\u00fczenli partik\u00fcl yutulmas\u0131n\u0131n insan sa\u011fl\u0131\u011f\u0131na ciddi etkileri olabilece\u011fine dikkati \u00e7ekti.\r\n\r\n\u00c7evrim i\u00e7i yay\u0131mlanan \u00e7al\u0131\u015fman\u0131n ayr\u0131nt\u0131lar\u0131, "Journal of Hazardous Materials" dergisinin \u015eubat 2021 say\u0131s\u0131nda yer alacak,\u00c7al\u0131\u015fmada uzmanlar, 85-90 santigrat derecede saf suyu ka\u011f\u0131t bardaklara d\u00f6kt\u00fc ve 15 dakika bekletti. Ard\u0131ndan ka\u011f\u0131t bardaklar i\u00e7indeki su floresan mikroskobu alt\u0131nda analiz edildi.