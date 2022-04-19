.,Kentte yo\u011fun bombard\u0131manlar\u0131n geride yaln\u0131zca enkaz y\u0131\u011f\u0131n\u0131 b\u0131rakt\u0131\u011f\u0131 dikkat \u00e7ekerken, t\u00fcm evlerin \u00e7at\u0131s\u0131n\u0131n olmamas\u0131 da sava\u015f\u0131n boyutunu g\u00f6zler \u00f6n\u00fcne serdi.,Rus bombard\u0131man\u0131 alt\u0131nda kalan kentte \u00e7ok say\u0131da sivil yerle\u015fim yeri kullan\u0131lamaz hale gelirken, sava\u015f\u0131n ard\u0131ndan ortaya \u00e7\u0131kan korkun\u00e7 manzara g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.,Rusya'n\u0131n Ukrayna'da sald\u0131r\u0131lar\u0131 devam ederken, Ukrayna'n\u0131n Rus sald\u0131r\u0131s\u0131ndan en \u00e7ok etkilenen kentlerinden biri olan Irpin, \u00e7at\u0131\u015fmalar\u0131n ard\u0131ndan harabeye d\u00f6nd\u00fc.,Ukrayna\u2019n\u0131n ba\u015fkenti Kiev\u2019e 20 kilometre mesafede bulunan Irpin kenti, Rusya'n\u0131n yo\u011fun sald\u0131r\u0131lar\u0131 ve \u015fiddetli \u00e7at\u0131\u015fmalar sonucu harabeye d\u00f6nd\u00fc.