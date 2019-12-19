Büyükada'daki dev çukurlar merak uyandırdı!

Neden kaz\u0131ld\u0131\u011f\u0131 hen\u00fcz bilinmeyen iki dev \u00e7ukur havadan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi. ,B\u00fcy\u00fckada\u2019da ormanl\u0131k alanda birka\u00e7 g\u00fcn \u00f6nce iki dev \u00e7ukur kaz\u0131ld\u0131. Dev \u00e7ukurlar Ada sakinlerinde merak uyand\u0131rd\u0131. \u00c7ukurlar\u0131n ise neden kaz\u0131ld\u0131\u011f\u0131 hen\u00fcz \u00f6\u011frenilemedi. ,\u00d6te yandan, B\u00fcy\u00fckada\u2019da bulunan 80\u2019e yak\u0131n atta RUAM hastal\u0131\u011f\u0131na rastland\u0131\u011f\u0131, ve hastal\u0131k ta\u015f\u0131yan atlar\u0131n bu \u00e7ukurlara g\u00f6m\u00fclece\u011fi iddia edildi.,B\u00fcy\u00fckada\u2019da ormanl\u0131k alanda kaz\u0131lan dev \u00e7ukurlar merak uyand\u0131rd\u0131!,B\u00fcy\u00fckada\u2019da kaz\u0131lan dev \u00e7ukurlar drone ile havadan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi. (\u0130HA),.