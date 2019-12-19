Büyükada'daki dev çukurlar merak uyandırmıştı! Ortaya çıktı

B\u00fcy\u00fckada\u2019da ormanl\u0131k alanda kaz\u0131lan dev \u00e7ukurlar merak uyand\u0131rm\u0131\u015ft\u0131. Adalar Kaymakaml\u0131\u011f\u0131, il\u00e7edeki baz\u0131 atlarda ruam hastal\u0131\u011f\u0131n\u0131n tespit edildi\u011fini belirterek, tedavisi bulunmayan hastal\u0131\u011fa yakaland\u0131\u011f\u0131 tespit edilen 81 adet at\u0131n itlaf edildi\u011fini bildirdi.,B\u00fcy\u00fckada\u2019da ormanl\u0131k alanda birka\u00e7 g\u00fcn \u00f6nce iki dev \u00e7ukur kaz\u0131lm\u0131\u015f, dev \u00e7ukurlar Ada sakinlerinde merak uyand\u0131rm\u0131\u015ft\u0131. Kaymakaml\u0131ktan yap\u0131lan yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamada, il\u00e7ede bulunan b\u00fct\u00fcn tek t\u0131rnakl\u0131lar\u0131n (at, merkep, kat\u0131r), ilgili mevzuat\u0131 gere\u011fince y\u0131lda iki kez olmak \u00fczere ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde sa\u011fl\u0131k taramas\u0131ndan ge\u00e7irildi\u011fi belirtildi.,Bu y\u0131l sonbahar mevsiminde Tar\u0131m ve Orman \u0130l\u00e7e M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc taraf\u0131ndan tek t\u0131rnakl\u0131lar\u0131n sa\u011fl\u0131k taramas\u0131ndan ge\u00e7irilmesi ve yap\u0131lan tahliller sonucunda, B\u00fcy\u00fckada\u2019daki baz\u0131 atlarda ruam hastal\u0131\u011f\u0131n\u0131n tespit edildi\u011fi vurgulanan a\u00e7\u0131klamada, \u015funlar kaydedildi:,B\u00fcy\u00fckada\u2019da ormanl\u0131k alanda kaz\u0131lan dev \u00e7ukurlar merak uyand\u0131rm\u0131\u015ft\u0131, a\u00e7\u0131klama geldi!,"At, merkep, kat\u0131r gibi tek t\u0131rnakl\u0131 hayvanlarda g\u00f6r\u00fclen ruam hastal\u0131\u011f\u0131n\u0131n tedavisi ve a\u015f\u0131s\u0131 bulunmad\u0131\u011f\u0131ndan, hastal\u0131k tespiti yap\u0131lan hayvanlar\u0131n ilgili mevzuat gere\u011fi itlaf edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle tahlil sonu\u00e7lar\u0131 kesinle\u015fen ve tedavisi bulunmayan hastal\u0131\u011fa yakaland\u0131\u011f\u0131 tespit edilen 81 adet at, ilgili mevzuat h\u00fck\u00fcmleri uyar\u0131nca itlaf edilmi\u015ftir. ,Tahlil sonu\u00e7lar\u0131 kesinle\u015fmeyen tek t\u0131rnakl\u0131lar\u0131n i\u015flemleri ise devam etmektedir. \u0130l\u00e7emiz dahilinde uygulanan karantina tedbirleri kapsam\u0131nda il\u00e7eye hayvan giri\u015f \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131 durdurulmu\u015ftur. Kamuoyuna sayg\u0131yla duyurulur." (AA)