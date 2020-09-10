Büyüklüğü ile dikkat çekiyor, 2 bin liraya alıcı buluyor

Tokat\u2019ta, a\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131 ve b\u00fcy\u00fcl\u00fc\u011f\u00fc ile di\u011fer cinslerine g\u00f6re dikkat \u00e7eken velikan cinsi tav\u015fan, 2 bin liradan al\u0131c\u0131 buluyor.,8-12 kilogram aras\u0131nda b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011fe ula\u015fabilen tav\u015fanlar, olduk\u00e7a yo\u011fun ilgi g\u00f6r\u00fcyor. Ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131l dam\u0131zl\u0131k olarak ald\u0131\u011f\u0131 bir \u00e7ift tav\u015fandan yavru almay\u0131 ba\u015faran Bing\u00f6l, onlara g\u00f6z\u00fc gibi bak\u0131yor. 10 gibi k\u0131sa bir s\u00fcrede g\u00f6z\u00fc a\u00e7\u0131lan ve h\u0131zla b\u00fcy\u00fcyen tav\u015fanlara talebin olduk\u00e7a fazla oldu\u011funu belirten Bing\u00f6l, yavrular\u0131n\u0131n \u00e7iftini 400 liradan satt\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,Tokat So\u011fucak ba\u011flar\u0131ndaki bah\u00e7esini adeta k\u00fc\u00e7\u00fck bir hayvanat bah\u00e7esine \u00e7eviren Mehmet Bing\u00f6l, besledi\u011fi onlarca cinste kanatl\u0131 k\u00fcmes hayvanlar\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra 'velikan' cinsi tav\u015fanlar\u0131 ev sahipli\u011fi yap\u0131yor. B\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fc ve kilosu ile di\u011fer tav\u015fan t\u00fcrlerinden ayr\u0131lan tav\u015fanlar\u0131 g\u00f6renler \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131klar\u0131n\u0131 gizleyemiyor.,Di\u011fer t\u00fcrlere g\u00f6re pati ve kafa yap\u0131lar\u0131n\u0131n olduk\u00e7a b\u00fcy\u00fck olan velikan cinsi tav\u015fanlar\u0131n yeti\u015fkinlerinin ise 2 bin liradan sat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden Bing\u00f6l, olduk\u00e7a fazla talep oldu\u011funu kaydetti.,Bing\u00f6l, ge\u00e7en y\u0131l dam\u0131zl\u0131k olarak ald\u0131\u011f\u0131 velikan cinsi tav\u015fanlar\u0131n yavrusunu ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Nazl\u0131 ve Pa\u015fa isimini verdi\u011fi tav\u015fanlar\u0131n 10 tane yavrusu oldu\u011funu belirten Bing\u00f6l, \u201dBu t\u00fcr tav\u015fanlar\u0131n et verimi olduk\u00e7a y\u00fcksek. Yavrular\u0131 da k\u0131sa s\u00fcrede h\u0131zl\u0131 b\u00fcy\u00fcyor. 10 g\u00fcnl\u00fckken g\u00f6zleri a\u00e7\u0131ld\u0131. 40-45 g\u00fcnl\u00fckken s\u00fctten kesilerek yem yemeye ba\u015fl\u0131yorlar. \u00c7ok uysal ve insanc\u0131l hayvanlar\u201d dedi.\r\n