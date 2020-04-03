Buzdolabında bir ay bozulmadan kalıyor! Bu dönemde en çok o tercih ediliyor...

Ya\u015fanan vir\u00fcs tehlikesi sebebi ile evlerine kapanan ve zorunlu olmad\u0131k\u00e7a d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131kmayanlar, bu d\u00f6nemde g\u00fcnlerce bozulmayan, tazeli\u011fini koruyan ek\u015fi mayal\u0131 ekmeklerini tercih ediyor.,Eski\u015fehir\u0130n Odunpazar\u0131 il\u00e7esi B\u00fcy\u00fckdere mahallesinde bir f\u0131r\u0131n\u0131n bu y\u00f6ntemle \u00fcretti\u011fi ekme\u011fe ilgi her ge\u00e7en g\u00fcn art\u0131yor. Geleneksel ek\u015fi maya ve patatesten yap\u0131lan k\u00f6y ekme\u011fi, lezzeti, tok tutmas\u0131 ve uzun s\u00fcre dayanmas\u0131 bak\u0131m\u0131ndan bu d\u00f6nem daha \u00e7ok tercih ediliyor. ,Koronavir\u00fcsten sonra do\u011fal \u00fcr\u00fcnlere daha \u00e7ok y\u00f6nelen t\u00fcketicilerin tercih etti\u011fi, kara f\u0131r\u0131n veya ta\u015f f\u0131r\u0131n gibi bir\u00e7ok isimle bilinen ekmek, oda s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131nda yakla\u015f\u0131k 1 hafta, buzdolab\u0131nda ise yakla\u015f\u0131k 1 aya kadar tazeli\u011fini koruyabiliyor. Uzun s\u00fcre bozulmadan kullanabilecekleri do\u011fal \u00fcr\u00fcnleri tercih eden vatanda\u015flar, \u00f6zellikle her g\u00fcn ihtiya\u00e7 duyulan ekmek konusunda hayli hassas davran\u0131yor.,Buzdolab\u0131nda bir ay bozulmadan kal\u0131yor! Bu d\u00f6nemde en \u00e7ok o tercih ediliyor...,F\u0131r\u0131n ustalar\u0131ndan Nurettin A\u015f\u0131k; y\u0131llard\u0131r do\u011fal ek\u015fili mayal\u0131 patatesli k\u00f6y ekme\u011fi yapt\u0131klar\u0131n\u0131 anlatt\u0131. \u00dcr\u00fcnlerinde do\u011fal ek\u015fi maya kulland\u0131klar\u0131n\u0131 anlatan A\u015f\u0131k, "Yakla\u015f\u0131k 5 saate yak\u0131n el eme\u011fiyle yap\u0131lan ekme\u011fimiz, yakla\u015f\u0131k 1 hafta bayatlamaz. \u00dclkemizin i\u00e7inde bulundu\u011fu durumdan kaynakl\u0131 insanlar pek d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131km\u0131yorlar. ,Bu d\u00f6nemde, uzun s\u00fcre tazeli\u011fini koruyan, k\u00fcflenmeyen, bozulmayan ekmeklerimizi sat\u0131n al\u0131p 1 hafta 10 g\u00fcn boyunca rahatl\u0131kla t\u00fcketebilirler. Burada \u00f6ncelikle hijyene \u00f6nem veriyoruz. Kalite ve hijyen i\u00e7erisinde ekmeklerimizi \u00fcretip, do\u011fal ek\u015fi mayayla me\u015fe odunu ta\u015f f\u0131r\u0131nda pi\u015firiyoruz" dedi.,F\u0131r\u0131n m\u00fc\u015fterilerinden Cemil \u00dcnl\u00fcce ise; ''Ben 1975 ten beri bu mahallede oturuyorum. Bu ekme\u011fin lezzetini hi\u00e7 bir yerde bulamad\u0131m. \u015eu anda k\u00f6ye 2 tane ekmek g\u00f6nderiyorum. Ger\u00e7ekten her gitti\u011fimde 5 tane g\u00f6t\u00fcr\u00fcr\u00fcm, ben gitmedi\u011fim halde \u015fu anda 2 tane sipari\u015f geldi onlar\u0131 g\u00f6nderiyorum. Bu ekme\u011fi dilim olarak kendiniz keseceksiniz, 1 hafta 10 g\u00fcn garantisi var. Ben y\u0131llard\u0131r k\u00f6y \u00e7ocu\u011fuyum, k\u00f6yl\u00fc \u00e7ocu\u011fum oldu\u011fu halde bu ekme\u011fin lezzeti k\u00f6y ekme\u011finde yok herhalde. Onun i\u00e7in bunu kendin kesip dilimleyeceksin, en garantisi bu" 'diye belirtti. (\u0130HA)