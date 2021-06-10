Caddebostan sahili müsilajdan temizlendi

Caddebostan sahili, temizli\u011fin 3\u2019\u00fcnc\u00fc g\u00fcn\u00fcnde deniz salyas\u0131ndan temizlendi.\r\n,Marmara Denizi\u2019ndeki m\u00fcsilaj temizli\u011fi, ge\u00e7ti\u011fimiz Sal\u0131 g\u00fcn\u00fc Bakan Kurum\u2019un Caddebostan\u2019dan kat\u0131l\u0131m\u0131yla di\u011fer illerle beraber e\u015f zamanl\u0131 olarak ba\u015flat\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.\r\n,Marmara Denizine k\u0131y\u0131s\u0131 olan illerde m\u00fcsilaj seferberli\u011fi devam ederken, \u00e7al\u0131\u015fmalar kapsam\u0131nda Caddebostan sahilindeki deniz salyalar\u0131 temizli\u011fin 3\u2019\u00fcnc\u00fc hortumlarla \u00e7ekilerek topland\u0131.\r\n,Deniz salyalar\u0131yla kapl\u0131 olan Caddebostan sahili m\u00fcsilajdan temizlendi.\r\n,M\u00fcsilajdan temizlenen Caddebostan Sahili havadan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.\r\n