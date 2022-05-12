.,ABD\u2019nin California eyaletinin g\u00fcneyinde \u00e7al\u0131l\u0131k alanda \u00e7\u0131kan yang\u0131n \u015fiddetli r\u00fczgarlar nedeniyle h\u0131zla b\u00fcy\u00fcyerek milyon dolarl\u0131k evlerin bulundu\u011fu zengin yerle\u015fim b\u00f6lgesine s\u0131\u00e7rad\u0131.,ABD\u2019nin California eyaletinin g\u00fcneyinde l\u00fcks bir b\u00f6lgede \u00e7\u0131kan yang\u0131nda en az 20 evin k\u00fcle d\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fc belirtildi.,California\u2019da iklim de\u011fi\u015fikli\u011fi nedeniyle tarihi bir kurakl\u0131k ya\u015fand\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden Fennessy, normalde alevlere kar\u015f\u0131 dayan\u0131kl\u0131 olan \u00e7al\u0131lar\u0131n kurakl\u0131k nedeniyle her zamankinden daha h\u0131zl\u0131 yand\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. ,Fennessy, eyaletin g\u00fcneyinde ba\u015fka bir b\u00fcy\u00fck yang\u0131n olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek itfaiye ekiplerinin b\u00f6lgedeki yang\u0131n s\u00f6nd\u00fcrme \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc kaydetti.,Orange County \u0130tfaiye \u015fefi Brian Fennessy yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, yang\u0131ndan etkilenen ev say\u0131s\u0131n\u0131n artabilece\u011fini belirterek yakla\u015f\u0131k 100 evin tahliye edildi\u011fini s\u00f6yledi.,Yetkililer taraf\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, Orange County'nin Laguna Niguel \u015fehrinde \u00e7\u0131kan yang\u0131nda en az 20 evin k\u00fcle d\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fc belirtildi. Yakla\u015f\u0131k 80 hektarl\u0131k alana yay\u0131lan yang\u0131n nedeniyle d\u00fcn gece saatlerinde tahliye emri verildi. Yang\u0131nda, yaral\u0131 veya can kayb\u0131 bildirilmedi\u011fi \u00f6\u011frenildi.