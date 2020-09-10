California'daki yangınlar nedeniyle gökyüzü turuncuya büründü

ABD\u2019nin California eyaletinde farkl\u0131 b\u00f6lgelerde devam eden yang\u0131nlar 144 bin d\u00f6n\u00fcm araziyi k\u00fcl ederken, San Francisco kentinde g\u00f6ky\u00fcz\u00fcn\u00fcn rengini turuncuya \u00e7evirdi.,Cuma g\u00fcn\u00fc ba\u015flayan Creek yang\u0131n\u0131n\u0131n \u015fu ana kadar 144 bin d\u00f6n\u00fcm araziyi k\u00fcl etti\u011fi a\u00e7\u0131kland\u0131. Eyalet genelinde devam eden yang\u0131nlar\u0131n ard\u0131ndan San Francisco kentinde ise g\u00f6ky\u00fcz\u00fc turuncu renge b\u00fcr\u00fcnd\u00fc.,San Francisco sakinleri d\u0131\u015far\u0131ya bakt\u0131klar\u0131nda b\u00fcy\u00fck \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131k ya\u015farken, cep telefonlar\u0131 ile \u00e7ektikleri foto\u011fraflar\u0131 h\u0131zla sosyal medyada payla\u015fmaya ba\u015flad\u0131.,Newsom, 2020 y\u0131l\u0131nda 7 bin 606 yang\u0131n\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 bu yang\u0131nlar\u0131n 2.3 milyon d\u00f6n\u00fcm araziyi etkileyerek ge\u00e7en y\u0131la g\u00f6re daha aktif oldu\u011funu a\u00e7\u0131klad\u0131. (\u0130HA),ABD'nin California eyaletinde uzun s\u00fcredir devam eden yang\u0131nlar vatanda\u015flar\u0131n hayat\u0131n\u0131 tehlikeye at\u0131yor. Kontrol alt\u0131na al\u0131namayan yang\u0131na y\u00f6nelik itfaiye ekipleri s\u00f6nd\u00fcrme \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na aral\u0131ks\u0131z devam ediyor., G\u00f6ky\u00fcz\u00fcndeki renk de\u011fiminin eyaletinin kuzeyindeki Mendocino Ulusal Orman\u0131 yak\u0131nlar\u0131ndaki yang\u0131n nedeniyle oldu\u011fu belirtildi. ,\u00d6te yandan California Valisi Gavin Newsom d\u00fcn sosyal medya \u00fczerinden yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, \u201cABD\u2019 de bu y\u0131l 2 milyon d\u00f6n\u00fcmden fazla arazi yand\u0131 ve daha en yo\u011fun yang\u0131n sezonuna ula\u015fmad\u0131k\u201d ifadelerini kulland\u0131.