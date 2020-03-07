Çalışan kadınlar 6 yıl erken emekli olabilirsiniz

Son dönemde kadınların iş dünyasında daha fazla yer alması için hem devlet hem de özel sektör hummalı bir çalışma yürütüyor. Çünkü iş gücüne katılanların sadece üçte biri kadın. Oysa gelişmiş ülkelerde kadınların payı daha fazla. Kadınların sorumluluğu çok. Sigortada kaydı olmasa da ev kadınlarının çoğu aile bütçesine destek olmak için çalışıyor. Çocuk bakımı, ev işleri herhangi bir işte çalışmak kadar kadınları yıpratıyor. Bu nedenle ülkemizin hukuk ve sosyal güvenlik sistemi kadınlara birçok pozitif ayrımcılık sağlıyor. İşte kadına sağlanan 10 farklı destek.