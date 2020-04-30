Çalışmalar başladı! WhatsApp kullanıcılarına kredi verecek

Hindistan\u2019da yeni \u00f6zelli\u011fi i\u00e7in giri\u015fimlerini h\u0131zland\u0131ran WhatsApp, kullan\u0131c\u0131lar\u0131na kredi vermesine imkan tan\u0131yacak \u00f6zelli\u011fi denemeye haz\u0131rlan\u0131yor.,Sosyal medya devi Facebook\u2019un b\u00fcnyesinde bulunan pop\u00fcler mesajla\u015fma uygulamas\u0131 bu sefer olduk\u00e7a ilgin\u00e7 bir \u00f6zellik ile g\u00fcndemde.,2 y\u0131l \u00f6nce Hindistan\u2019da mobil \u00f6deme \u00f6zelli\u011fini test eden WhatsApp bu proje kapsam\u0131nda \u00fclkede yeni bir ba\u015fvuru ger\u00e7ekle\u015ftirdi.,TechCrunch\u2019ta yer alan habere g\u00f6re WhatsApp, kullan\u0131c\u0131lar\u0131na kredi verebilmesine imkan tan\u0131yan \u00f6zelli\u011fi denemeye haz\u0131rlan\u0131yor.,Zira iddialara g\u00f6re WhastApp\u2019\u0131 b\u00fcnyesinde bulunduran Facebook bu \u00f6zellik i\u00e7in Hindistan\u2019daki yetkililere gerekli ba\u015fvurular\u0131 yapm\u0131\u015f durumda.,Hen\u00fcz fizibilite a\u015famas\u0131nda oldu\u011fu belirtilen projenin hayata ge\u00e7mesi durumunda ilk olarak Hindistan\u2019da kullan\u0131ma sunulmas\u0131na kesin g\u00f6z\u00fcyle bak\u0131l\u0131yor.,Ancak WhatsApp\u2019\u0131 mobil kredi verme \u00f6zelli\u011finden kimlerin hangi ko\u015fullarda yararlanabilece\u011fine dair resmi bir a\u00e7\u0131klama bulunmuyor.,Ayn\u0131 habere g\u00f6re WhatsApp s\u00f6z konusu projeye Nisan ay\u0131n\u0131n ilk g\u00fcnlerinde ba\u015flad\u0131. (NTV)