Çalışmalar sürüyor! Tamamlandığında Türkiye'nin en büyüğü olacak

\u00c7ift t\u00fcpl\u00fc Yeni Zigana T\u00fcneli\u2019nde in\u015faat \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 s\u00fcrerken, y\u00fczde 64 oran\u0131nda kaz\u0131-destekleme imalat\u0131, y\u00fczde 42 oran\u0131nda da kaplama betonu imalat\u0131n\u0131n tamamland\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\n\r\n\u00c7ift t\u00fcp olarak 2x14,5 kilometre uzunlu\u011fundaki yeni Zigana T\u00fcneli'nde G\u00fcm\u00fc\u015fhane ve Trabzon taraf\u0131 olmak \u00fczere toplam 18,50 km kaz\u0131-destekleme \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 yap\u0131l\u0131rken, 12,16 km uzunlu\u011funda da kaplama beton imalat\u0131 yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bildirildi.\r\n\r\n\u0130lki 42 y\u0131l \u00f6nce temeli at\u0131lan ve 14 senede yap\u0131m\u0131 tamamlanan bin 700 metrelik 1. Zigana T\u00fcneli\u2019nin ard\u0131ndan toplam 29 kilometrelik 2. ZiganaT\u00fcneli\u2019nin Trabzon\u2019un Ma\u00e7ka il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Ba\u015far k\u00f6y\u00fcnden ba\u015flayan t\u00fcnel kaz\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n G\u00fcm\u00fc\u015fhane b\u00f6l\u00fcm\u00fc ise Torul il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 K\u00f6stereli mevkisinde s\u00fcrd\u00fcr\u00fcl\u00fcyor. 2x14.5 kilometrelik \u00e7ift t\u00fcpl\u00fc Yeni Zigana T\u00fcneli, ba\u011flant\u0131 yollar\u0131 ile birlikte 15.1 kilometrelik yeni g\u00fczergah projesi olarak belirlendi.,\u00d6zellikle k\u0131\u015f aylar\u0131nda ya\u011f\u0131\u015f\u0131n ve kar\u0131n yo\u011fun oldu\u011fu ge\u00e7itte keskin virajlar ve rampalar da bu projeyle ortadan kalkm\u0131\u015f olacak. Do\u011fu Karadeniz ve Kafkaslar\u0131, Ortado\u011fu ve \u0130ran\u2019a ba\u011flayan Trabzon-G\u00fcm\u00fc\u015fhane karayolu \u00fczerinde bulunan Tarihi \u0130pek Yolu g\u00fczergah\u0131ndaki Yeni Zigana T\u00fcneli bitti\u011finde Ovit T\u00fcneli\u2019ni de ge\u00e7erek T\u00fcrkiye\u2019nin en uzun karayolu t\u00fcneli olacak.,G\u00fcm\u00fc\u015fhane y\u00f6n\u00fcnde Nisan 2016, Trabzon y\u00f6n\u00fcnde ise A\u011fustos 2016\u2019da \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na ba\u015flan\u0131lan Zigana T\u00fcneli, tamamland\u0131\u011f\u0131nda 90 kilometre ve arabayla 1,5 saat olan g\u00fczergah 11 kilometre k\u0131salarak 79 kilometreye ve 45 dakikaya d\u00fc\u015fecek. \u00d6zellikle ya\u011f\u0131\u015fl\u0131, karl\u0131 ve buzlu havalarda s\u00fcr\u00fcc\u00fclerin korkulu r\u00fcyas\u0131 olan keskin virajlar ve rampalar t\u00fcnel tamamland\u0131\u011f\u0131nda ortadan kalkacak. B\u00f6ylece daha konforlu, daha g\u00fcvenli ve daha ekonomik bir ula\u015f\u0131m imkan\u0131 sa\u011flanacak.,Tamamland\u0131\u011f\u0131ndan T\u00fcrkiye\u2019nin en uzun karayolu t\u00fcneli olacak Zigana T\u00fcneli\u2019nin havaland\u0131rma sistemi T\u00fcrkiye\u2019de ilk defa kullan\u0131lacak yeni teknikte donat\u0131lacak. Ya\u011fmur ve r\u00fczgardan etkilenmemesi i\u00e7in dikey olarak y\u00fczeye \u00e7\u0131kart\u0131lan sistem klima gibi \u00e7al\u0131\u015facak. Bu sistem sayesinde \u015faft\u0131n i\u00e7erisine ya\u011fmur ve kar girmemi\u015f olacak. (\u0130HA),Tamaland\u0131\u011f\u0131nda T\u00fcrkiye\u2019nin en b\u00fcy\u00fc\u011f\u00fc, d\u00fcnyan\u0131n 2. en uzun t\u00fcneli olacak! \u00c7al\u0131\u015fmalar s\u00fcr\u00fcyor...