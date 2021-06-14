Çam ağaçlarından toplanıp kaynatılıyor, kilosu 100 liradan satılıyor

7-8 SAAT S\u00dcREN B\u0130R \u0130\u015eLEMDEN GE\u00c7\u0130YOR\r\n\r\nToroslardan toplanan k\u0131z\u0131l\u00e7am ve kara\u00e7am kozalaklar\u0131n\u0131n b\u00fcy\u00fcklerinden pekmez, k\u00fc\u00e7\u00fcklerinden ise re\u00e7el yap\u0131l\u0131yor. Re\u00e7el yap\u0131lacak kozalaklar i\u00e7in k\u00fc\u00e7\u00fckler ayr\u0131l\u0131yor ve ikiyi b\u00f6l\u00fcn\u00fcyor.,Akseki il\u00e7esinde \u00e7am kozala\u011f\u0131ndan re\u00e7el ve pekmez \u00fcreten Fatma Kara, ailesi ile birlikte bu i\u015fi yapt\u0131klar\u0131n\u0131 belirterek, "Akseki\u2019nin ormanlar\u0131 olduk\u00e7a me\u015fhurdur. Bu saf ve temiz ormanlarda, bol oksijenin oldu\u011fu herkes taraf\u0131ndan biliniyor. Biz de kozalaklar\u0131 ye\u015filken toplay\u0131p b\u00fcy\u00fck kozalaklardan pekmez ve k\u00fc\u00e7\u00fck kozalaklardan ise re\u00e7el yap\u0131yoruz" dedi.,KANSERVE BRON\u015e\u0130T G\u0130B\u0130 HASTALIKLARA \u015e\u0130FA\r\n\r\nKendilerinin s\u00fcrekli m\u00fc\u015fterileri oldu\u011funu ve her y\u0131l kendilerinden sipari\u015f ald\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Kara, \u201cHer y\u0131l yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z i\u00e7in m\u00fc\u015fterilerimiz s\u00fcrekli sormaktad\u0131rlar. Kilosunu 75-100 aras\u0131 sat\u0131yoruz. Kanser, mide, bron\u015fit gibi hastal\u0131klara \u015fifa oldu\u011funu biliyoruz. Bu pekmezi herkes t\u00fcketebilir\u201d ifadelerini kulland\u0131., \u0130\u00e7ine \u015feker konulan kozalaklar kazanlarda kaynamaya b\u0131rak\u0131l\u0131yor. Pekmez yap\u0131lacak kozalaklar i\u00e7in ise b\u00fcy\u00fckler kullan\u0131l\u0131yor. \u0130kiye b\u00f6l\u00fcnmeden tek par\u00e7a halinde kaynat\u0131lan pekmez kozalaklar\u0131n\u0131n, kaynama bitiminde suyu s\u00fcz\u00fcl\u00fcyor. ,Her derde deva \u00e7am kozala\u011f\u0131 pekmezi, Akseki ormanlar\u0131ndan toplanan kozalaklar ile yap\u0131l\u0131yor. 8 saat odun ate\u015finde kaynat\u0131l\u0131p k\u00fc\u00e7\u00fcklerinden re\u00e7el b\u00fcy\u00fcklerinden pekmez yap\u0131lan kozalaklar\u0131n toplanma a\u015famas\u0131 ve pekmezin \u00fcretim a\u015famas\u0131 ise olduk\u00e7a me\u015fakkatli.,Antalya'n\u0131n oksijen deposu ormanlar\u0131 ayn\u0131 zamanda \u015fifa ve ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k deposu. ,\u00c7ok olmamak kayd\u0131 ile do\u011fal aromas\u0131nda \u015feker olmayan kozalaklar \u00fczerine bir miktar \u015feker ilave ediliyor. Tekrar kazanlara konulup odun ate\u015finde yeniden kaynamaya b\u0131rak\u0131lan kozalaklar yeniden s\u00fczge\u00e7ten ge\u00e7iyor. Suyunu al\u0131p tekrar kazanlara koyulan kozalaklar\u0131n suyunun kaynamas\u0131 pekmez k\u0131vam\u0131na gelinceye kadar devam ediyor. Bu s\u00fcre\u00e7 yakla\u015f\u0131k 7-8 saat devam ediyor.,KAYNAK: \u0130HA