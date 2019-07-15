Çam ormanı içindeki 'saklı cennet', turist akınına uğruyor

\u00c7am a\u011fa\u00e7lar\u0131 ve g\u00f6letiyle adeta bir cennet olan Belenova'n\u0131n yayla turizmine kazand\u0131r\u0131lmas\u0131 i\u00e7in belediyenin buraya bir tesis yapt\u0131\u011f\u0131na dikkat \u00e7eken Hasan Tuna, "Herkese buray\u0131 g\u00f6rmesini tavsiye ediyorum. Burada g\u00fczel bir g\u00fcn ge\u00e7irip, haftaya zinde ve enerji depolam\u0131\u015f olarak gireceklerinden emin olabilirler. Gelenlerden tek iste\u011fimiz, gelecek ku\u015faklara bu alan\u0131 tertemiz bir \u015fekilde b\u0131rakabilmemiz i\u00e7in \u00e7\u00f6plerini b\u0131rakmamalar\u0131" dedi. ,AK Partili Kuyucak Belediye Ba\u015fkan\u0131 Metin Ert\u00fcrk, mesire alan\u0131n\u0131n \u00f6zellikle hafta sonu kalabal\u0131k oldu\u011funu belirterek, "Baz\u0131 g\u00fcnler yakla\u015f\u0131k 900 ki\u015finin geldi\u011fi oluyor. Kuyucak il\u00e7esini mahallerimizle birlikte art\u0131k turizmle tan\u0131\u015ft\u0131rmak istiyoruz. B\u00f6lgemizde \u00e7ok g\u00fczel yaylalar\u0131m\u0131z var. Amac\u0131m\u0131z \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki s\u00fcre\u00e7te bu b\u00f6lgeyi i\u00e7 ve d\u0131\u015f turizme a\u00e7mak" dedi. (\u0130HA), K\u00fc\u00e7\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcm\u00fczde bayramlarda da Belenova'ya gezmeye gelirdik. Ama y\u0131llar sonra \u015fimdi tekrar burada olmak \u00e7ok g\u00fczel. Buray\u0131 elden ge\u00e7irip, yeni bir mesire alan\u0131 a\u00e7m\u0131\u015flar. \u00c7ok keyifli ve g\u00fczel bir yer olmu\u015f. S\u0131caktan bunalanlara buray\u0131 tavsiye ederim. K\u0131r lokantas\u0131nda kahvalt\u0131 servisi de harika. Yiyecek i\u00e7ecek konusunda da bir \u00e7ok alternatifler var. \u00c7ok ho\u015fumuza gitti" diye konu\u015ftu.,Belenova Mesire Alan\u0131, Kuyucak'a 28 kilometre mesafedeki 1200 rak\u0131ml\u0131 Belenova Gedik mevkiinde bulunuyor. \u00c7am a\u011fa\u00e7lar\u0131yla \u00e7evrili g\u00f6leti de i\u00e7inde bar\u0131nd\u0131ran 10 hektarl\u0131k alan d\u00f6rt mevsim piknik\u00e7ilerin ilgisini \u00e7ekiyor. \u00d6zellikle, yaz aylar\u0131nda s\u0131caktan bunalan vatanda\u015flar\u0131n serinlemek i\u00e7in ak\u0131n etti\u011fi mesire alan\u0131 Kuyucak Belediyesi'nce bir s\u00fcre \u00f6nce Tar\u0131m ve Orman Bakanl\u0131\u011f\u0131'ndan 29 y\u0131ll\u0131\u011f\u0131na kiraland\u0131.,.,Almanya'dan gelen gurbet\u00e7i Mesut Y\u00f6ntem de, Belenova Mesire Alan\u0131'n\u0131 arkada\u015flar\u0131ndan duyup geldi\u011fini belirtip, \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi: "Ger\u00e7ekten do\u011fas\u0131yla manzaras\u0131yla harika bir yer. Buraya bay\u0131ld\u0131m, herkese tavsiye ederim.",Yeni yap\u0131lan ah\u015fap k\u0131r lokantas\u0131 ve y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f yollar\u0131 ile 1.5 ay \u00f6nce hizmete a\u00e7\u0131lan mesire yeri, e\u015fsiz manzaras\u0131, ku\u015f c\u0131v\u0131lt\u0131lar\u0131 ile \u015fehrin g\u00fcr\u00fclt\u00fcs\u00fcnden uzakta vakit ge\u00e7irip, bol bol oksijen depolamak isteyerlerin \u015fimdiden u\u011frak yeri oldu. Belenova, sadece Kuyucakl\u0131lar\u0131n de\u011fil \u00e7evre illerden de do\u011fayla i\u00e7 i\u00e7e vakit ge\u00e7irmek isteyenlerin tercihi oluyor.,Belenova Mesire Alan\u0131'n\u0131 ziyaret eden, Hollanda'dan gelen gurbet\u00e7i Hatice Yaman, "Buralar\u0131n havas\u0131 ve her \u015feyi \u00e7ok g\u00fczeldir. \u00c7ocuklu\u011fumuzda da Belenova'ya gelirdik ama \u015fimdi bak\u0131m olunca daha da g\u00fczelle\u015fmi\u015f. Mis gibi bir havas\u0131 var. Kuyucak'ta b\u00f6yle bir g\u00fczel yerin olmas\u0131 bizleri mutlu etti" dedi. Mesire alan\u0131n\u0131 gezen Bet\u00fcl Yaman da, "Aslen Kuyucakl\u0131y\u0131m. Ama evlendikten sonra Danimarka'da ya\u015famaya ba\u015flad\u0131m.,Ayd\u0131n'\u0131n Kuyucak il\u00e7esinde bulunan \u00e7am a\u011fa\u00e7lar\u0131 ve g\u00f6letiyle adeta bir cenneti and\u0131ran Belenova Mesire Alan\u0131 turist ak\u0131n\u0131na u\u011fruyor.