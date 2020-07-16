Çamaşır makinesine öyle bir şey girdi ki... Çıkarmak için parçaladılar!

Makineyi tamamen s\u00f6ken ekipler, yine ba\u015far\u0131s\u0131z olunca makinenin i\u00e7ine \u00e7ama\u015f\u0131r suyu d\u00f6kt\u00fc. Ekiplerin d\u00f6kt\u00fc\u011f\u00fc \u00e7ama\u015f\u0131r suyu kokusundan rahats\u0131z olan y\u0131lan sakland\u0131\u011f\u0131 yerden \u00e7\u0131k\u0131nca itfaiye ekipleri y\u0131lan\u0131 tutarak makineden \u00e7\u0131kard\u0131. ,\u00c7ama\u015f\u0131r makinesinin par\u00e7alanmas\u0131na neden olan y\u0131lan, itfaiye ekiplerince al\u0131narak ba\u015fka bir alanda do\u011faya sal\u0131nd\u0131.\r\n,Y\u0131lan\u0131 \u00e7\u0131karmak i\u00e7in makineyi par\u00e7alad\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen ya\u015fl\u0131 kad\u0131n\u0131n o\u011flu Erdem Kara, \u201cAnnemin evine geldim y\u0131lan var diye. Y\u0131lan\u0131n mutfa\u011fa girdi\u011fini g\u00f6rm\u00fc\u015fler. Sonra bakt\u0131k \u00e7ama\u015f\u0131r makinesinin i\u00e7ine girmi\u015f. \u0130tfaiyedeki arkada\u015flar yard\u0131mc\u0131 oldular sa\u011f olsunlar. Sonu\u00e7ta hayvan\u0131 do\u011faya salacaklar. Baya\u011f\u0131 bir kuytu k\u00f6\u015felere girdi. Makineye de zarar vermi\u015f olabiliriz\u201d dedi.\r\n,Olay \u0130zmit Hasan Elbeyo\u011flu Sokak\u2019taki tek katl\u0131 evde meydana geldi. ,Edinilen bilgiye g\u00f6re ya\u015fl\u0131 bir kad\u0131n\u0131n ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 tek katl\u0131 eve giren y\u0131lan \u00e7ama\u015f\u0131r makinesinin i\u00e7ine sakland\u0131. Y\u0131lan\u0131 \u00e7\u0131karamayan kad\u0131n \u00f6nce 2 o\u011flunu eve \u00e7a\u011f\u0131rd\u0131. Eve gelen ya\u015fl\u0131 kad\u0131n\u0131n o\u011fullar\u0131 da y\u0131lan\u0131 \u00e7\u0131karamay\u0131nca durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. ,Kaynak: \u0130HA,\u0130hbar \u00fczerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, y\u0131lan\u0131n makinenin i\u00e7ine saklanmas\u0131 nedeniyle uzun s\u00fcre y\u0131lan\u0131 \u00e7\u0131karamad\u0131.\r\n