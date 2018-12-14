Aşırı yüksek su sıcaklığı

\r\nGiysilerinizi d\u00fc\u015f\u00fck s\u0131cakl\u0131kta y\u0131karsan\u0131z, renkleri daha kal\u0131c\u0131 olur. Ve \u00e7abuk y\u0131pranma riski azal\u0131r. Ayr\u0131ca iyi bir \u00e7ama\u015f\u0131r makinesi ve deterjan\u0131n\u0131z varsa, hem s\u0131cak hem de so\u011fuk su ile ba\u015fa \u00e7\u0131kabilirsiniz.,\r\n\u00c7ok kirli e\u015fyalar \u00f6nceden \u0131slat\u0131lmal\u0131 ve a\u011f\u0131r lekeli k\u0131yafetler elle y\u0131kanmal\u0131d\u0131r. Aksi halde, kirler d\u00fczg\u00fcn bir \u015fekilde \u00e7\u0131kmayabilir.\r\n\r\nLeke \u00e7\u0131kar\u0131c\u0131 yerine alternatif ara\u00e7lar kullanabilirsiniz. Limon suyu, ter lekeleri i\u00e7in iyi bir temizleme maddesidir. Sirke ve s\u0131v\u0131 deterjan kar\u0131\u015f\u0131m\u0131, \u00e7im izlerini giderebilir. Kabartma tozu ve su kar\u0131\u015f\u0131m\u0131 uygulan\u0131rsa da \u015farap lekeleri kaybolur.,\r\nDeterjan\u0131 fazla kulland\u0131\u011f\u0131n\u0131z zaman kab\u0131n\u0131 t\u0131kayabilir ve ho\u015f olmayan bir kokuya neden olabilir. Ambalaj\u0131n \u00fczerinde belirtilen dozajlar\u0131 dikkatlice okuyun ve \u00f6l\u00e7\u00fcm kab\u0131n\u0131 kullanmay\u0131 unutmay\u0131n. E\u015fyalar\u0131n\u0131z ger\u00e7ekten kirliyse \u00f6n y\u0131kama modunu kullan\u0131n.,\r\nKuma\u015f\u0131 daha yumu\u015fak yapman\u0131n yan\u0131 s\u0131ra, \u00e7ama\u015f\u0131r yumu\u015fat\u0131c\u0131lar\u0131, giysilerinizi \u00fct\u00fclemeyi de kolayla\u015ft\u0131r\u0131r. Bununla birlikte, kuma\u015f emicili\u011fini de zamanla azalt\u0131r.,\r\nOtomatik y\u0131kama ile birlikte y\u0131kanan i\u00e7 \u00e7ama\u015f\u0131rlar\u0131 bir \u015fekilde gerilir ve \u015fekillerini kaybeder. Bu nedenle elde y\u0131kamak en iyi \u00e7\u00f6z\u00fcm olur. ,\r\nKlor\u00fcr ve a\u011fart\u0131c\u0131, lifleri zay\u0131flatan olduk\u00e7a agresif bir maddedir. Bu nedenle herhangi bir metaryalle a\u015f\u0131r\u0131 kullan\u0131lmamal\u0131d\u0131r. Bu madde \u00f6zellikle likral\u0131 k\u0131yafetlerde ge\u00e7erlidir. Fakat baz\u0131 ipu\u00e7lar\u0131m\u0131z var: \r\n\r\n-Sadece so\u011fuk suda y\u0131kay\u0131n\u0131z\r\n-Yumu\u015fat\u0131c\u0131 kullanmay\u0131n\r\n-Onlar\u0131 otomatik kurutucuda kurutmay\u0131n\r\n-\u00dct\u00fclemeyin,\r\nRenklerin daha uzun s\u00fcre korunabilmesi i\u00e7in kotlar\u0131 daha az y\u0131kamay\u0131 deneyin. Kot pantolonlar\u0131n\u0131z\u0131 s\u0131k s\u0131k y\u0131k\u0131yorsan\u0131z, aza indirmeyi deneyin.\r\n,\r\n\u00c7ama\u015f\u0131rlar\u0131n\u0131z\u0131 yanl\u0131\u015f y\u0131kamada oldu\u011fu gibi yanl\u0131\u015f kurutuyor da olabilirsiniz. Hatal\u0131 kurutmalardan kurtulmak i\u00e7in baz\u0131 ipu\u00e7lar\u0131: \r\n\r\n-\u00c7ok s\u0131k otomatik kurutmay\u0131 kullanmay\u0131n, bu e\u015fyalar\u0131n\u0131z\u0131 y\u0131prat\u0131r ve renkleri daha h\u0131zl\u0131 kaybeder. \r\n-\u00c7ama\u015f\u0131rlar\u0131 a\u015f\u0131r\u0131 doldurmay\u0131n\r\n-\u00c7ama\u015f\u0131rlar\u0131 asmadan \u00f6nce, k\u0131vr\u0131lmay\u0131 ve katlanmay\u0131 \u00f6nlemek i\u00e7in silkeler gibi sallay\u0131n.,\r\nKir, deterjan kal\u0131nt\u0131lar\u0131 ve \u00e7ama\u015f\u0131r makinesinde zaman i\u00e7inde biriken her \u015fey, giysilerinize er ya da ge\u00e7 bula\u015facakt\u0131r ve sizi k\u00f6t\u00fc kokulara maruz b\u0131rakacakt\u0131r. Bunu \u00f6nlemek i\u00e7in, birka\u00e7 basit bak\u0131m kural\u0131na uymal\u0131s\u0131n\u0131z: \r\n\r\n-Her y\u0131kamadan sonra makineyi havaland\u0131r\u0131n\r\n-Her y\u0131kamadan sonra kalan deterjan\u0131, kapa\u011f\u0131ndaki plastik contadan \u00e7\u0131kar\u0131n\r\n-Deterjan kab\u0131n\u0131 d\u00fczenli olarak durulay\u0131n