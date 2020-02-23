Cami imamından alkışlanacak hareket! Evsizlere camiyi açtı

İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki 17’nci yüzyıla ait Selime Hatun Camii’nde 17 yıldır görev yapan imam Osman Görkem, caminin kapılarını evsizlere açtı. Caminin duvarlarına yazdığı yazılarla sokakta yaşayan evsizleri davet eden Görkem, “Hayat Paylaştıkça Güzeldir” projesi ile her cumartesi sabahı banyo, berber ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılıyor. Cemaatin ve mahallelinin gözdesi olan Görkem, Uluslararası İyilik Ödülleri’nde ödül alan 7 kişiden biri oldu. Ayrıca proje kapsamında askıda ekmek yaparak da ihtiyaç sahiplerine ekmek almasını sağladı. Camide vatandaşlar tarafından getirilen elbiseler İmam Osman Görkem tarafından tek tek ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılıyor. Bütün bunlardan faydalanan evsizlerin mutluluğu ise yüzlerinden okundu.