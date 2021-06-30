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15 Temmuz Destanı
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YAŞAM
-
Bahçeye mecbur iniş yapan uçağın enkazı kaldırıldı
YAŞAM
-
Tütün sulamasından dönen çiftçi traktör altında kaldı
YAŞAM
-
Samsun'da zehir tacirlerine darbe, 22 kişi yakalandı
YAŞAM
-
Çankaya'da binanın temeli kaydı
SPOR
-
Steven Caulker Fenerbahçe'ye imzayı attı
YAŞAM
-
17 yaşındaki gencin feci sonu
YAŞAM
-
Bir babanın en acı anı: 3 yaşındaki oğlunu ezdi
GÜNDEM
-
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan "Kanal İstanbul" açıklaması
YAŞAM
-
Beşinci kattan düşen öğrenci hayatını kaybetti
GÜNDEM
-
30 Haziran 2021 koronavirüs açıklandı
EKONOMİ
-
Elektrik fiyatlarına zam geldi
DÜNYA
-
Kanada'da bir toplu mezar daha bulundu
GÜNDEM
-
Sağlık Bakanı Koca'dan 3. doz aşı açıklaması
YAŞAM
-
Esenyurt'ta 8. kattan düşen çocuk öldü
YAŞAM
-
Uyuşturucuyu sakladıkları yer şaşırttı
GÜNDEM
-
Sağlık çalışanlarının ücretsiz haklar yarın son buluyor
EĞİTİM
-
İstanbul Bilgi Üniversitesi 11 öğretim üyesi alacak
EĞİTİM
-
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 15 öğretim üyesi alacak
EĞİTİM
-
Marmara Üniversitesi 70 öğretim üyesi alacak
DÜNYA
-
İngiltere'de en yüksek vaka sayısına ulaşıldı
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15 TEMMUZ
Ramazan
Camide korkunç cinayet! Katil 80 yaşında...
Kahramanmaraş'ın Onuikişubat ilçesindeki bir camide üzücü bir olay yaşandı. Caminin tuvaleti kana bulandı.
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